Santa Lucía considera que las misiones médicas de Cuba son "muy importantes" en El Caribe

Castries/El primer ministro del país insular caribeño de Santa Lucía, Philip J. Pierre, afirmó este jueves que las misiones médicas de Cuba en El Caribe son "muy importantes", tras reunirse con el secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la conferencia anual de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se celebra en San Cristóbal y Nieves.

"Santa Lucía ha disfrutado de una relación duradera con Cuba en lo que respecta a los profesionales médicos. Muchos de nuestros jóvenes han estudiado en Cuba. Por lo tanto, es un tema muy importante para nosotros. Como región, tenemos nuestros propios problemas que debemos resolver", declaró Pierre, en una rueda de prensa.

El mandatario santalucense se sumó así a otros líderes caribeños que rechazan el hecho de que Estados Unidos los presione para poner fin a las misiones médicas cubanas en sus países.

A su juicio, "la conferencia solo conducirá al fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Caricom" y la polémica por los servicios médicos cubanos en la región se resolverá "de manera amistosa". Pierre aseveró que los mandatarios de la Caricom no han tenido "nunca un consenso sobre ningún asunto de política exterior".

A principio de este mes, Pierre dijoque no habría una "retirada inminente" de los estudiantes de Santa Lucía que cursan medicina en Cuba, después de que la Embajada de Estados Unidos en la región negara haber exigido al país caribeño prohibir a sus nacionales realizar estudios de salud en La Habana, como se había sugerido previamente.

"Estados Unidos no ha hablado recientemente con Santa Lucía sobre la educación internacional y respeta las decisiones soberanas de los países en materia de educación de sus ciudadanos. Estados Unidos sigue pidiendo que se ponga fin a la explotación y al trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero del régimen ilegítimo cubano", dijeron.

Durante la ceremonia de apertura de la cumbre de la Caricom el martes por la noche, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, criticó la situación política en Cuba y pidió elecciones libres y justas y un régimen democrático.

Por su parte, Andrew Holness, el primer ministro de Jamaica, durante su intervención en el inicio de la conferencia indicó que Caricom debe "abordar la situación en Cuba con claridad y coraje" y "es importante considerar este asunto con cuidado y tomar acción colectiva".

"Jamaica está firmemente a favor de la democracia, los derechos humanos, la responsabilidad política y una economía basada en un mercado abierto. No creemos que la estabilidad a largo plazo pueda existir donde la libertad económica es restringida y la participación política limitada", aseveró Holness.

Por su parte, el presidente de turno de Caricom, Terrance Drew, hizo un llamado a los países miembros a aunar fuerzas "diseñar los mecanismos necesarios para ayudar al pueblo de Cuba en este momento particular" porque la comunidad puede brindar ayuda "directamente y convertirse en un foro de conversación".

Varios países del Caricom, entre ellos Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Guyana y San Vicente y las Granadinas han accedido a las presiones de Washington para finalizar los proyectos de colaboración médica con la Isla.

El Gobierno estadounidense ha denunciado que estas misiones implican la “coerción” de profesionales de la salud, quienes son enviados a trabajar a terceros países bajo contratos opacos, con bajos salarios y con severas restricciones a su libertad.

EE UU anunció la revocación de visas a funcionarios que cooperasen con estos acuerdos y, de hecho, ha tomado medidas contra algunos de ellos.

Honduras y Guatemala también han cancelado sus convenios con la Isla y ahora Italia está también en el punto de mira de Washington por este motivo.