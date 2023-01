Un vendedor de helados recibió tres balazos el 11J y ahora exige reparación de la Justicia cubana

Osiris José Puerto Terry tiene una bala alojada en la espalda, una cicatriz prominente en el abdomen y otra en el pie derecho, casi llegando a la rótula de la rodilla. Un capitán de la Policía especializada le disparó durante las manifestaciones del 11 de julio en el cruce de Santa Emilia y Diez de Octubre. "Es un (intento de) asesinato", denunció este vendedor de bocaditos de helado que ese día solo intentaba llegar a su domicilio.

Puerto Terry pasó de ser víctima a acusado. Desde hace un año y seis meses subrayó al Diario de las Américas que tiene seguimiento por la Contrainteligencia militar y la unidad policial de Aguilera, en Lawton, municipio de Diez de Octubre. "Todos los días siete de cada mes debo presentarme con mi esposa al sector policial y firmar un acta de compromiso de que no me voy a meter en política, no voy a crear problemas y otra serie de cosas. En las fechas que la Seguridad del Estado determine, tengo que estar tres o cuatro días sin salir de mi casa".

El oficial que lo atendió en Villa Marista, sede de la policía política en La Habana, "no quiere que yo diga que a mí me tiraron tres tiros estando indefenso y sin haber hecho ninguna resistencia. ¿Por qué no voy a decir la verdad? Decir la verdad no es ningún delito", relató al mismo medio. Puerto Terry está cansado de que todo sea peloteo y muela en su exigencia de justicia y una indemnización.

Desde hace un año y seis meses Osiris José Puerto Terry tiene seguimiento por la Contrainteligencia militar y la unidad policial de Aguilera, en Lawton, municipio de Diez de Octubre

Sobre el caso, contó que la Fiscalía puso a dos suboficiales como los que lo hirieron mientras "estaban haciendo su trabajo". Puerto Terry desmintió y reiteró: "Eso es mentira. A mí me disparó un capitán de la policía especializada. En la respuesta que da la Fiscalía, cinco meses después del suceso, ponen delitos de lesiones. Yo no estoy de acuerdo".

Puerto Terry relató al Diario de las Américas que ese domingo la gente que protestaba contra el Gobierno fue replegada por la policía y la presencia de movilizados afines al régimen. "La cosa estaba caliente", cuenta este hombre de 49 años, cuando alrededor de las cinco de la tarde al cruzar la calle llegó un grupo de oficiales "disparando con armas de fuego a la población".

Uno de esos disparos pegó en la columna donde trató de protegerse. "Un vecino me abre la puerta del edificio donde intentaba buscar refugio. Cuando voy a entrar, el policía hace un segundo disparo que me impacta en el pie derecho. Me caigo en el piso, no puedo pararme, y el oficial realiza un tercer disparo que me da en la espalda", relató al mismo medio Puerto Terry. Una vecina del edificio salió y gritó: "Es Osiris el que está tirado allí".

A través de la cuenta de Twitter Justicia11J se compartió el enlace de video de YouTube en que se observa el momento en que este vendedor es herido en una pierna y cuando recibe el disparo en la espalda. En el hilo del mensaje se hace referencia a que al menos otras siete personas sufrieron lesiones por disparos.

Luego de brindarle ayuda, un vecino apodado Coquín lo montó en un carro y lo llevó al hospital Calixto García. Al ingresar al hospital fue golpeado por los policías que estaban en la entrada. "Cuando llegan los médicos y cirujanos del grupo número cuatro que ese 11 de julio estaba de guardia, los oficiales le preguntan: '¿Van a salvar al contrarrevolucionario ese?'".

Luego de un año y meses investigando la identidad de una persona herida durante las protestas de Toyo el #11JCuba, hecho del que supimos a través de videos y fotos aportados por fuentes distintas, hemos conocido que se trata del ciudadano Osiris José Puerto Terry. 🧵 pic.twitter.com/YZBSwMmy7O — Justicia11J Detenciones por Motivos Políticos (@justicia11j) January 28, 2023

Puerto Terry recibió el alta médica el 11 de agosto. Un oficial de 100 y Aldabó, sede del Departamento Técnico de Investigaciones, le tomó declaraciones a él y a su esposa. Pese a haber redactado una carta en que explicó que el día de la manifestación él salió a vender sus bocaditos de helado y de regreso a casa se encontró a unos vecinos entre Pamplona y San Nicolás que lo invitaron a un ron.

Aquel 11 de julio y los días siguientes ocurrieron numerosas arbitrariedades por parte de la Policía en contra de la población. Después de varias denuncias de la sociedad civil y de cubanos en redes sociales se evidenció que Diubis Laurencio Tejeda fue asesinado de un disparo por el subteniente de Policía Yoennis Pelegrín Hernández durante las manifestaciones del día siguiente, 12 de julio, en el barrio habanero de La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.