11J en Cuba: '14ymedio' estuvo allí y allí sigue estando

Aquel 11 de julio, los reporteros de 14ymedio estuvieron en las calles de La Habana y Santiago de Cuba, de manera anónima, como casi todos los cubanos que salieron ese día a manifestarse pacíficamente. No pudieron transmitir de inmediato las fotografías y los videos que habían recabado. En esa misma fecha y durante los tres siguientes, el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa cortó teléfonos e internet, en un intento de impedir que el ejemplo de San Antonio de los Baños se extendiera al resto del país.

No lo consiguió y tampoco logró evitar que este diario siguiera trabajando. El Cafecito Informativo, el podcast que diariamente se publica con las noticias más importante de la jornada, no dejó de salir ni uno solo de esos días. A través de un pequeño hilo, la Redacción en La Habana consiguió mandar la información.

Era confusa, al principio. Las redes hablaban de muertos y heridos por doquier y de miles y miles de detenidos. Una cosa era cierta: la "orden de combate" dada por Miguel Díaz-Canel la tarde del 11J se había materializado en represión violenta.

Al día siguiente, en La Güinera, un policía mató por la espalda al joven Diubis Laurencio Tejeda, en un caso que sigue sin tener explicaciones claras. Los detenidos, cuyos nombres fueron recopilados poco a poco por Justicia 11J, un grupo de mujeres auspiciado por la organización jurídica Cubalex, se cifran a fecha de hoy en 1.484, de los que 701 siguen en prisión y 622 han sido procesados.

Los juicios, lo ha contado también este diario, fueron pantomimas y las condenas, desmedidas. Cientos de cubanos –en su mayoría jóvenes, algunos menores de 18 años, y pobres– sentenciados a penas de cárcel como si hubieran violado o matado. Su delito: gritar "libertad", "abajo la dictadura", "Díaz-Canel singao", "Patria y Vida".



Un año después de las históricas protestas, 14ymedio les rinde homenaje. En primer lugar, ofreciendo a sus lectores un PDF especial que reúne las entrevistas realizadas por nuestra directora, Yoani Sánchez, a varias madres de detenidos del 11J.

Publicamos también una crónica en primera persona de Alejandro Mena Ortiz, uno de nuestros aguerridos reporteros que documentaron las manifestaciones en La Habana. Un testimonio desde dentro de la Isla, desde el corazón de las protestas.

Pero, fuera de ella, también latían los corazones de miles de cubanos en el exilio, en vilo, entre la sorpresa y la esperanza de ver, por primera vez en 62 años, a un pueblo desafiar a la dictadura. Por eso, hemos querido preguntarles a varios de ellos, artistas, escritores e historiadores, qué balance hacen del 11J.

La conclusión es agridulce. Tras las protestas, el país está experimentando el éxodo más pletórico de su historia, la represión ha aumentado notablemente, varios proyectos independientes han dejado de funcionar y en la mente de muchos cubanos se ha instalado la idea de que "si no fue aquel 11J ya no podrá ser". No obstante, las causas que llevaron a miles a las calles siguen vigentes. El próximo estallido será diferente.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.