Venezuela mandó dos veces más petróleo a EE UU que a Cuba en agosto

Madrid/Cuba recibió este agosto un promedio de 29.000 barriles por día (bpd) de crudo venezolano, una cantidad ligeramente por debajo de la que llegó el mes precedente (31.000 bpd), aunque aún muy lejos de lo estipulado en los acuerdos firmados hace 25 años por Hugo Chávez y Fidel Castro. Además, es la mitad de lo que la petrolera estatal Pdvsa envió a EE UU este mes.

El respiro que Washington ha dado al emitir una licencia parcial para que Chevron opere en Venezuela y exporte su petróleo ha permitido que Pdvsa supere los 900.000 barriles diarios, el mayor volumen del año. La Casa Blanca anunció en julio la concesión de esta autorización “restringida” de la que no hay detalles, aunque se cree que una de las condiciones para utilizarla es que el dinero proveniente de la venta de petróleo no pueda transferirse al Gobierno de Nicolás Maduro, algo muy complejo de garantizar. En total, llegaron a EE UU 60.000 bpd de Venezuela.

Esto, unido al aumento de las exportaciones a China –que acaparó el 85% de las salidas de crudo del país– ha dejado cifras récord para las arcas de Pdvsa. También se dispararon las cantidades de petróleo y sus derivados, ya que Venezuela exportó unas 275.000 toneladas métricas, frente a las 227.000 toneladas enviadas en julio. Por el contrario, el país tuvo que aumentar la importación de petróleo ligero y nafta, que precisa para diluir su petróleo extrapesado y producir crudo exportable, y pasó de 58.000 bpd de julio a 99.000 bpd.

Según Reuters, que facilita estos datos de manera mensual, “la estabilidad de la producción y la ausencia de interrupciones en los mejoradores de crudo y las plantas de mezcla de la Faja del Orinoco” fueron otros factores que hicieron crecer los inventarios y las exportaciones.

Los datos llegan en medio de las fuertes tensiones entre EE UU y Venezuela, que subieron de nivel este martes con un presunto ataque naval a una narcolancha en aguas caribeñas. Pese a esto, los negocios petroleros siguen en pie y, como había previsto el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en agosto comenzó a fluir “una cantidad limitada de petróleo” cuyo impacto económico positivo espera la empresa para los resultados del tercer trimestre.

Aunque Cuba no recibe desde hace meses las cantidades previstas en los acuerdos con Caracas, el propio Miguel Díaz-Canel comentó que existía entre los dos Gobiernos una "fórmula" no revelada –”para que no la persigan”– mediante la que continuar la cooperación. Según algunos analistas, una de las soluciones podrían ser acuerdos triangulares con México. El país ha exportado en los últimos dos años altas cantidades de crudo a Cuba –se estima que por valor de 1.000 millones de dólares en lo que va de año– a través de una filial de la estatal Pemex, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., que afirma que se cumplen las leyes del embargo de EE UU a Cuba. Hasta ahora no se sabe si se trata de donación, venta, trueque o si Venezuela paga algo a México para compensar el faltante en los envíos de Pdvsa a la Isla.

Pese a que el petróleo no deja de fluir hacia la Isla, los apagones persisten y el déficit eléctrico parece aumentar de manera vertiginosa, habiéndose ya naturalizado que sea muy superior a los 1.500 megavatios diarios –llegando a superar los 2.000 este verano, equivalente a más del 50% de la demanda nacional–. “El incremento considerable de la demanda por las altas temperaturas y la salida de unidades generadoras por averías y escasez de combustible son los factores determinantes para que las afectaciones por déficit de generación en el país sean superiores a lo planificado”, alegó Granma este miércoles en una información dedicada a la situación energética del país.

Aunque el martes volvieron al sistema eléctrico nacional (SEN) Energas Jaruco y la unidad 5 de Antonio Maceo (Renté), de Santiago de Cuba –en cuya falla previa trabajaba un obrero que sufrió un accidente laboral que le dejó graves quemaduras–, tres unidades más se hallaban averiadas (3 y 6 de Renté y 2 de Felton), además de estar otras dos en “mantenimiento prolongado” (2 de Santa Cruz del Norte y 4 de Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos). Para más inri, ha comenzado la preparación previa al mantenimiento capital que va a recibir la mayor termoeléctrica de la Isla, la Antonio Guiteras, de Matanzas, que se calcula para finales de año.

No obstante, Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, atribuyó la mayoría del déficit a la falta de combustible y lubricantes, por lo que se dejaron de aportar 703 MW, una situación que se repite día tras día.

En medio de esta situación, los trabajos avanzan en la base de Supertanqueros de Matanzas gracias a China. Este lunes se anunció que un grupo de expertos de ese país colocó el domo del tanque 49-1 –con capacidad para almacenar 50.000 metros cúbicos), una cubierta de aluminio de 74 metros de diámetro y 68 toneladas.

Los trabajos deberán finalizar en 2026, cuando se haya concluido la construcción de ese tanque y los 86,87 y 88, que sumarán 200.000 metros cúbicos, perdidos en el incendio de agosto de 2022 que dejó 17 fallecidos, muchos de ellos jóvenes que cumplían el Servicio Militar y fueron enviados sin experiencia a sofocar el fuego.