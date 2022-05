"A ti debimos botarte hace mucho tiempo": así fue despedido el director de 'Alma Mater' por la UJC

Armando Franco Senén, ex director de la revista Alma Mater, ha roto su silencio dos semanas después de la polémica generada por su destitución al frente de la publicación. En un extenso post de Facebook publicado este martes, el periodista afirma que su silencio lo estaba convirtiendo en cómplice de la decisión de las autoridades de relevarlo de su cargo. Nada más lejos de la realidad.

Franco introduce su versión de los hechos puntualizando que lo que cuenta a continuación no es su opinión, sino un recorrido por los acontecimientos, que reproduce de manera casi notarial.

El 26 de abril, el periodista fue citado para una reunión en la oficina del director de la Editora Abril, Asael Alonso Tirado, que dio paso a un Consejo de Dirección Extraordinario en el que se le comunicó su "liberación". De ello se encargaron Nislay Molina (Ideológica del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC) y el propio Alonso, que lejos de estar abiertos al diálogo le comunicaron que debía esperar a ser reubicado.

Solo ante su insistencia le dijeron que "la decisión, aprobada el 20 de abril, era producto de continuos errores en el trabajo editorial de la revista"

Solo ante su insistencia le dijeron que "la decisión, aprobada el 20 de abril, era producto de continuos errores en el trabajo editorial de la revista". Franco afirma que ambos ojeaban un documento en el que aparecían esos presuntos errores, todos ellos corregidos en su momento, según explica el periodista, antes de afirmar que el resto eran el grueso de los mejores textos de la revista durante su liderazgo, algo que reivindicó.

"A ti debimos botarte hace mucho tiempo, no hay nada más que hablar, te estamos haciendo el favor de liberarte. Puedes hacer lo que quieras, es una decisión nuestra", fue la respuesta que le espetó la funcionaria, mientras Alonso asentía argumentando que él ya le había advertido de sus errores.

"Se trata de una decisión tomada, solo vinimos a informar", agregó la funcionaria.

Ante tal situación, Franco se reunió con su equipo para informar de lo que había ocurrido y se decidió publicar en la red social de la revista la nota con la que salió a la luz, sin detalles, su destitución.

La previsión de Nislay Molina era que un día después, el miércoles 27, se reunieran todos los miembros de Alma Mater para ser informados, pero el director de la Editora avisó a los subdirectores de la revista que el encuentro finalmente no se produciría por decisión del Buró Nacional, puesto que "ya todo estaba dicho". Esa manera de proceder fue la que llevó al grueso del equipo a marcharse, una decisión personal, según Franco, y que afectó a todos con la excepción de un periodista y la secretaria de redacción.

Franco desmiente tajantemente a las organizaciones implicadas, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la UJC, que atribuyeron a un "proceso natural de renovación" el relevo. El periodista asegura que había comunicado con tiempo que dejaría la revista en noviembre, al cumplirse sus tres años en el cargo, y que la publicación se estaba preparando para esa transición, ya que solo faltaban cinco meses.

"El director de la Editora avisó a los subdirectores de la revista que el encuentro finalmente no se produciría por decisión del Buró Nacional, puesto que "ya todo estaba dicho"

"No parece renovación natural un proceso que no incluyó ni ubicación laboral para mí ni un director para Alma Mater, que no garantizó el trabajo de la revista tras la liberación. Resulta incoherente realizar cambios por razones "naturales", mientras la Editora vive una crisis de directivos y periodistas", afirma.

Otra de las grandes revelaciones que hace Franco es que la versión que se le dio es que la FEU, más concretamente su presidenta Karla Santana, fueron quienes "aportaron elementos en contra" de su gestión. Al parecer, no les gustaba la "desatención" de Alma Mater, a la organización estudiantil, algo que niega tajantemente el periodista, según el cual la propia revista es prueba de que las universidades y los universitarios han sido su prioridad. "Por supuesto, desde la visión de nuestro equipo".

Puesto que nunca se le hizo llegar ninguna queja, ni la propia FEU se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero sí han recibido el apoyo del mundo universitario, el periodista pone en duda la versión. "Valdría la pena preguntarse, ¿a los intereses de qué FEU no respondió Alma Mater?".

En lo que respecta a la UJC, Franco recuerda que Aylin Álvarez, su primera secretaria y diputada en la Asamblea Nacional se aprestó a comentar el caso en sus redes sociales. Según explica el periodista, de todo lo que dijo casi nada es cierto. Con posterioridad, Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Álvarez se reunieron con él, como ya contó la funcionaria en sus redes junto a una fotografía desactualizada que sugería buena relación pero correspondía a meses atrás.

Según la versión de Franco, Álvarez se sorprendió, culpó de los hechos a quienes criticaron su gestión y alabó los buenos resultados de la revista. Posteriormente se produjo la publicación del mensaje de la líder de la UJC en la que añadía que se le había ofrecido otro puesto.

"Es cierto que a mediados de abril la UJC me propuso dejar Alma Mater para incorporarme a un nuevo proyecto de comunicación pero, como sabía la primera secretaria, respondí que mi intención era mantenerme en la revista hasta noviembre", afirma.

"Es cierto que a mediados de abril la UJC me propuso dejar Alma Mater para incorporarme a un nuevo proyecto de comunicación pero, como sabía la primera secretaria, respondí que mi intención era mantenerme en la revista hasta noviembre"

El martes 2 de mayo se produjo una reunión del equipo saliente con Álvarez en la que estos solicitaron que estuvieran Karla Santana, Nislay Molina y Asael Alonso, pero se negaron. "Durante la charla, Aylin Álvarez reconoció errores cometidos debido a que 'afloraron cuestiones personales' y se comprometió a tomar medidas al respecto. Hasta el momento, no nos han notificado ningún resultado en este sentido".

En cuanto al PCC, Polanco indicó al periodista que no había ningún problema con él y que se le iba a promocionar. "Durante el último intercambio, el pasado viernes, Rogelio Polanco me ofreció una ubicación laboral que gentilmente rechacé, a pesar de tratarse de una opción que mucho tiene que ver con mis intenciones profesionales", argumenta.

Franco finaliza su texto agradeciendo a quienes lo han apoyado y desea éxitos futuros a Alma Mater. Sin embargo, añade que le duele "el estado actual de la revista" y no lograr comprender cómo y por qué se llegó a este punto. Franco dice que, pese a todo, el equipo ha colaborado voluntariamente en la cobertura de algunos medios en relación a la explosión del hotel Saratoga y que, en adelante, cada cuál escogerá su camino. "Yo solo aspiro a volver a creer, a encontrar razones para seguir intentando", concluye.

La salida de Franco fue muy polémica, ya que bajo su liderazgo la revista había vivido un momento de esplendor, agradecido por los lectores y premios, en el que se abordaron temas más diversos, algunos de los cuales "incomodaron", según algunas versiones, al Gobierno. Entre sus defensores estuvo el propio cantautor Silvio Rodríguez, que lamentó la postura del poder actual. "Lo que me parece preocupante es que, en vez de abrirse, la dirigencia siga dando señales de cerrazón. Me parece incluso gravísimo, a estas alturas", expuso.

