Alayn Daniel Blanco, la segunda joven promesa del béisbol cubano que se fuga en el mes

Alayn Daniel Blanco ha registrado ya una velocidad en sus lanzamientos por encima de las 90 millas por hora

Se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros

La Habana/Alayn Daniel Blanco, de 18 años, es la más reciente promesa del béisbol cubano que se ha fugado. El joven sigue la ruta de los peloteros de la Isla que buscan las Grandes Ligas en Estados Unidos (MLB): llegar a República Dominicana. La salida del pitcher fue reportada por el experto Francys Romero, quien este lunes señaló que el atleta busca firmar un contrato con alguna organización de la MLB.

El jugador nacido en Matanzas, de 1,92 m de estatura, recuerda Romero, ha registrado ya una velocidad en sus lanzamientos por encima de las 90 millas por hora, el promedio necesario para competir en el béisbol de las Grandes Ligas.

La sangría de talento empieza a pasar factura en el deporte cubano. Tal y como recuerda el periodista Yasel Porto, “una de las claves de esta derrota es que el mayor por ciento de los peloteros de más nivel cubano, con 14 y 15 años, está en República Dominicana, en academias de equipos de las Grandes Ligas o en privadas en busca de un contrato”.

La fuga de Alayn Daniel Blanco es la segunda registrada en el mes y la tercera en menos de 30 días. La anterior fuga reportada fue la de Carlos Adrián Hernández, quien integró la preselección del equipo Cuba que participó en el Mundial Sub-15 disputado en México, en la primera semana de octubre. El también pitcher llegó a República Dominicana para iniciar sus entrenamientos.

La anterior fuga reportada fue la de Carlos Adrián Hernández, quien integró la preselección del equipo Cuba que participó en el Mundial Sub-15

A finales de septiembre también se reportó la salida de Leandro Forteza García, de 19 años. El lanzador espirituano fue miembro del equipo Cuba que participó en el Mundial Sub-18 en 2025 en Japón. En tres juegos en el campeonato registró dos ganados y uno perdido, con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.36, además de sumar siete ponches en 8.1 innings.

De acuerdo con el registro de Francys Romero, Forteza García es el octavo miembro del conjunto mundialista que ha salido de la Isla.

Otro caso fue el de Richard Bouquet, lanzador derecho de 17 años de Holguín, quien dejó Cuba en julio pasado y quedó bajo la tutela de Bailli Baseball, una academia en la República Dominicana fundada por el ex pelotero cubano Kenen Bailli, quien jugó en Series Nacionales y las Grandes Ligas con Toronto.

De ese equipo juvenil cubano que compitió en Japón, el primero en salir del país fue el lanzador zurdo César Morales, de Villa Clara, en julio de 2025, quien comenzó a entrenar en Santo Domingo bajo representación de la agencia Wasserman. Le siguieron Marcos Fuentes, Alejandro Cairo y Cristian Rojas, en agosto del año pasado, mientras que Javier Zambrano, en noviembre.

Una de las causas son los pobres salarios, que llegan a 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional

La salida de estos jóvenes se suma a los problemas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Por un lado, se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, al menos 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Una de las causas son los pobres salarios, que llegan a 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que el precio de un cartón de huevos puede alcanzar los 4.300 pesos.

Además, los resultados a nivel deportivo son cada vez más pobres. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el conocido como Team Asere tuvo el peor desempeño de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol en 2023, la selección nacional solo ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.