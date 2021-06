"El equipo cubano no se sintió agraviado" por los incidentes en Miami, dice su capitán

Recién regresado del fallido y polémico torneo preolímpico, el jardinero y capitán de la selección cubana Frederich Cepeda Cruz ha concedido una entrevista al diario Escambray en la que niega que la Federación Cubana de Béisbol ordenara retirar los teléfonos móviles al equipo nacional y rechaza que los acontecimientos extradeportivos en el partido contra Venezuela afectaran al resultado del clasificatorio.

"No hubo presión de ningún tipo por parte de la dirección del equipo, ni por el Inder. Ahí sucedieron situaciones con personas que tomaron su decisión, pero no pasó nada (...) solo había un reglamento para la burbuja que se hizo en el hotel por la parte médica, pero todos nos quedamos con los celulares y tuvimos comunicación con la familia, con amigos, el mundo exterior completo", asegura el jardinero espirituano.

El comentario intenta desmentir la afirmación que se hizo desde el programa Ahora de Oscar Haza, en Mega TV, donde el comunicador cubano Francys Romero, experto en deportes y residente en Miami, contó que a raíz del abandono de César Prieto, las autoridades deportivas cortaron la comunicación de la selección para impedir que hicieran contactos para ser contratados al margen del Inder.

El jugador también defiende que, pese a los gritos contra el Gobierno, el equipo no se sintió agraviado y alega haberse sentido como en casa debido al elevado número de conciudadanos que había en el estadio

El jardinero confiesa lo incómodo de la situación vivida cuando la cubanoamericana Kiele Alessandra Cabrera saltó al terreno de juego con una pancarta en la que se reivindicaba libertad para Cuba. Sin embargo, le resta importancia y niega cualquier influencia en el resto del desarrollo del juego.

"Cuando la muchacha se tiró con el cartel, se para el juego, se enfrían las cosas, el ritmo del pitcher no es igual, el de los jugadores tampoco, había una jugada en ese momento con un corredor en tercera... realmente no pasó nada, ninguna agresión, la sacaron de ahí y el juego se reanudó. En un momento determinado sí pensamos: ¡coño! qué feo que sucedan este tipo de cosas en el momento que el juego se esté realizando y qué feo que sea cubana", pero como te dije estábamos preparados para eso", argumenta.

"Mira, sí me sentí como en casa. Nosotros estuvimos preparados para eso que iba a suceder: que iban a existir carteles, personas hablando en contra del Gobierno, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y dijimos que estábamos preparados física y mentalmente para eso, como en efecto lo estábamos...Pero lo de como en casa, es por lo siguiente: Florida está plagada de cubanos", razona.

A pesar de que la Federación Cubana de Béisbol afirmó que estas situaciones desestabilizaban a la plantilla, el pelotero argumenta que en cualquier estadio hay parte de la grada gritando en contra de uno de los equipos, por lo que están acostumbrados a lidiar con esas situaciones.

"He estado en otras partes de Estados Unidos y no había presenciado ese tipo de cosas, pero al final, en el ámbito deportivo, ¿cómo no me voy a sentir como en casa, si en el segundo partido cuando salgo de emergente, quizás no sé si el audio se escuchó acá, pero las personas pidieron a gritos que me sacaran a batear y el público entero aplaudió cuando salí de emergente?, ese es el recuerdo que me llevo de ese segundo partido contra Canadá. El resto de las cosas como atletas no nos incumbe".

El jugador, que pasa de puntillas al igual que el entrevistador, por las cuatro 'deserciones' de miembros del equipo ( tres peloteros y un psicólogo abandonaron el deporte estatal en el marco de este torneo) lamenta que no se haya cumplido el objetivo de la clasificación para Tokio 2022 y el consiguiente disgusto para la afición. Por primera vez en la historia, la selección cubana no participará en los Juegos Olímpicos.

"No se pudo y eso para nosotros y todos los implicados, por la repercusión que tiene en los aficionados cubanos, es bien doloroso, pero nos queda seguir luchando por otros objetivos", dice. Cepeda reconoce que hace mucho que la selección no se alza con un triunfo, pero defiende que el nivel ha crecido en todo el mundo y es complicado, máxime cuando se disputa un solo puesto.

El jugador también analiza el torneo y su situación personal. En este sentido, asegura que se siente desanimado por haber estado entrenando duro dos meses en Cuba para que el resultado haya sido tan decepcionante, pero seguirá luchando por continuar en el béisbol, siempre -por el momento- dentro de lo que las autoridades decidan.

"Si me llaman a partir de mis resultados, no va a depender de mí, sino de las proyecciones que tenga la Comisión Nacional; no me voy a dar por vencido nunca, el béisbol no es solo el equipo Cuba, es un deporte que es universal y eso es lo que hago: practicar deporte. Me siento saludable, bien físicamente, la preparación me sirvió para estar bien y voy a prepararme mejor para la Serie Nacional", insiste. "He tenido una carrera longeva, he participado en 24 series y creo que lo puedo seguir haciendo bien, voy a continuar jugando béisbol hasta que me sienta en condiciones, hasta que Dios me lo permita, física y emocionalmente, y voy a seguir luchando para darle alegrones al pueblo".

