Entre los fracasos en torneos internacionales, el béisbol cubano sufre el abandono de otros dos peloteros

El infielder José Luis Ayala y el outfielder Yulián Massó se entrenan en la Academia TBT Béisbol.

José Luis Ayala y Yulián Massó se entrenan en República Dominicana en la Academia TBT Béisbol, un centro con 20 años de experiencia

La Habana/El béisbol cubano sigue cayendo en picada. En este año el deporte considerado Patrimonio Cultural acumula fracasos en el Clásico Mundial, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Mundial Sub-23 y los abandonos de peloteros parecen interminables. Este jueves, el periodista Francys Romero confirmó que el infielder José Luis Ayala y el outfielder Yulián Massó se han establecido en República Dominicana.

De acuerdo con Romero, los santiagueros se entrenan en la Academia TBT Béisbol, un centro con 20 años de experiencia, enfocado en el desarrollo de prospectos de béisbol. El lugar fortalece el aspecto deportivo con un programa educativo que incluye clases de inglés y computación.

En esta academia realizó sus pruebas ante cazatalentos de los equipos de las Grandes Ligas, el pitcher zurdo Andey Garrido. En noviembre del año pasado el pelotero de 18 años firmó con St. Louis Cardinals, que le otorgó un bono inicial de 175.000 dólares.

“Massó destaca por su físico y su fuerza, mientras que Ayala es un jugador multi-herramientas, versátil y con habilidades para batear”, señaló el comunicador en sus redes sociales. “Ahora comenzarán una nueva etapa de desarrollo, que de mantenerse podrían ser jugadores con firmas importantes en la clase de 2029”.

Antes de que Ayala y Massó aterrizaran en República Dominicana, lo hizo el pitcher derecho Dayán González.

Antes de que Ayala y Massó aterrizaran en República Dominicana, lo hizo el pitcher derecho Dayán González. El pelotero de 19 años fue uno de los nueve cubanos que integró el equipo de España que se clasificó al torneo Premier 12 del siguiente año. Su promedio de lanzamiento es de entre 88 y 92 millas por hora. Se entrena en la Academia Alpha Performance de Agustín Marquetti Jr.

El campocorto Jhonny Damon Proenza se entrena en este mismo país desde marzo. Algunas organizaciones han manifestado interés por el atleta de 18 años que disputó el último Campeonato Nacional Sub-18 en 2025.

Santo Domingo se ha convertido en el trampolín de los peloteros cubanos para conseguir acuerdos con equipos de las Grandes Ligas. A finales de octubre Edenis Cruz logra un acuerdo con Texas Rangers y recibe un bono de 145.000 dólares, mientras que Anthony Calderón lo hace con Atlanta Braves.

El pasado lunes Anier Quiñones logró un acuerdo por cuatro años con Cincinnati Reds. Entrenó con Ronald Pérez, Fray Cueto y la Academia de Chiqui Mejías antes del anuncio.

El primer día de noviembre, los San Diego Padres firmaron al infielder Omar Guerra y le otorgaron un bono de 25.000 dólares. El natural de Cienfuegos “pertenece a la Academia del entrenador cubano Yuan Pino, con más de 15 firmas en los dos últimos períodos internacionales”, precisó Romero.