Biden usa la palabra "genocidio" para describir la guerra en Ucrania

(agencias). -El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó este martes por primera vez la palabra "genocidio" para describir la guerra en Ucrania. El mandatario hizo ese comentario cuando estaba hablando de los esfuerzos de su Gobierno para frenar el aumento de los precios de la gasolina como resultado de la invasión lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania.

"Estoy haciendo todo lo que está en mi poder con órdenes ejecutivas para reducir los precios y hacer frente a esa alza de precios provocada por Putin", dijo Biden en un acto en el estado agrícola de Iowa.

"El presupuesto de sus familias, su habilidad para llenar el tanque, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio en el otro lado del mundo", añadió el mandatario en referencia a Putin y a Ucrania.

Biden ha arremetido en las últimas semanas contra Putin, al que ha llegado a calificar de "carnicero", y ha acusado al Kremlin de cometer crímenes de guerra en Ucrania.

La prensa preguntó la semana pasada a Biden si calificaría como genocidio la masacre de Bucha, a las afueras de Kiev y donde han aparecido más de 250 cadáveres de civiles tras la retirada de las tropas rusas. "No, creo que es un crimen de guerra", contestó entonces el presidente.

Dentro del Gobierno estadounidense existe un proceso burocrático para determinar si se está cometiendo genocidio en un país y no está claro si ese proceso ha concluido o está teniendo lugar.

El Departamento de Estado de EE UU sí finalizó el mes pasado una investigación formal en la que determinó que las tropas rusas habían cometido crímenes de guerra en Ucrania, una afirmación que puede llevar a enjuiciamientos penales en cortes estadounidenses y a otros procesos a nivel internacional.

Horas después, el presidente francés, Emmanuel Macron, evitó este miércoles usar la palabra genocidio para Ucrania, porque le parece que una escalada verbal no contribuye al objetivo de detener la guerra y buscar la paz, pero insistió en que el Ejército ruso ha cometido "crímenes de guerra".

"Rusia ha desencadenado de forma unilateral una guerra brutalísima. Está establecido que el Ejército ruso ha cometido crímenes de guerra. Ahora hay que encontrar a los responsables e ir a la justicia, que es lo que estamos haciendo en cooperación con los ucranianos", explicó Macron en una entrevista al canal France 2.

Respondía así a una pregunta sobre si considera que hay que hablar de genocidio en Ucrania, igual que lo ha hecho el presidente estadounidense.

El jefe del Estado francés dijo que él va a ser "prudente con las palabras" porque "el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son pueblos hermanos", la guerra "es una locura" y "de una brutalidad increíble", y el término de genocidio "tiene un sentido".

Por eso añadió que, por su parte, va a seguir "intentando detener esta guerra y construir la paz. De forma que no creo que la escalada de las palabras sea útil. Lo que podemos decir es que la situación es inaceptable y que hay crímenes de guerra".

Macron avanzó que en los próximos días va a seguir hablando tanto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como con el ruso, Vladímir Putin.

Francia está trabajando con la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer de forma precisa las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en zonas que han estado ocupadas por las tropas rusas y ha enviado forenses y gendarmes expecialistas en criminalística para ayudar a las autoridades ucranianas en las pesquisas sobre matanzas.

El Ucrania, que mañana jueves llegará al día 50 desde el inicio de la invasión, se han rendido, según el mando militar ruso, 1.026 infantes de marina en la asediada ciudad de Mariúpol.



"En la ciudad de Mariúpol, en la zona de la metalúrgica Ilich (...) depusieron las armas y se entregaron prisioneros 1.026 militares ucranianosde la 36ª Brigada de Infantería de Marina", anunció en su parte militar matutino el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov. Precisó que entre los militares que se rindieron hay 162 oficiales y 47 mujeres.



"A 151 militares ucranianos heridos de la 36ª Brigada de Infantería de Marina se les prestó asistencia médica en el lugar, después de lo cual fueron trasladados el hospital de Mariúpol", añadió el portavoz de Defensa.



El bloqueo que lleva soportando la estratégica ciudad a orillas del mar de Azov desde hace seis semanas es tal que el lunes esta brigada afirmó que se acercaba probablemente la última batalla en la devastada ciudad, ya que "se nos acaban las municiones" y entonces solo queda "el combate cuerpo a cuerpo".





Sin embargo, el martes los mismos militares aseguraron que los defensores de Mariúpol "no abandonaron sus posiciones y que luchan por cada palmo de la ciudad" lo mejor que pueden. Eso sí, volvieron a denunciar que la ciudad está "sin suministro de munición ni alimentos", según la cadena de televisión ucraniana 1+1.



Antes de que el Ministerio ruso de Defensa informara de la rendición de más de mil militares, el líder checheno, Ramzán Kadírov, ya había asegurado en Telegram que los soldados que se entregaron "no sabían a dónde ir y qué hacer, porque la resistencia era inútil y prácticamente no quedaban fuerzas de combate".



"Solo operan pequeños grupos separados, que por alguna razón tienen miedo de salir con una bandera blanca", añadió.



"Hago un llamamiento a los que todavía están encerrados en los sótanos y túneles de la planta de Azovstal: saben que tratamos a los presos como seres humanos. ¡Salgan! Piensen en sus propias familias y en las de los demás, como lo han hecho hoy más de mil infantes de marina", escribió Kadírov.



A la vez aseguró que las "tropas rusas aún continuarían la liberación de Mariúpol hasta el amargo final".

