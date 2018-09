El Congreso español avala el decreto para exhumar a Franco con la abstención de PP y Ciudadanos

(Europa Press). -El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves con la abstención del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, el decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 24 de agosto y que da cobertura jurídica a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Como estaba previsto, el decreto ha sido apoyado por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero se han registrado además, dos votos en contra: los de los diputados del PP Jesús Posada, expresidente del Congreso, y el catalán José Ignacio Llorens. Según el PP, se ha tratado de sendos errores.

El texto se tramitará como proyecto de ley, dado que el Gobierno se había comprometido con varios grupos de la oposición a hacerlo así para que puedan realizar sus aportaciones a la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que en definitiva supone este texto.

En concreto, el decreto añade un tercer apartado al artículo 16 de esa ley para dejar claro que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Durante el debate parlamentario previo, la vicepresidencia del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado a PP y Ciudadanos de "ponerse de perfil" ante la dictadura y les ha avisado de que, con su abstención en la convalidación de esta norma, "van a quedar retratados para la Historia, consigo mismos" y con los españoles.

La medida llega, para el Gobierno, "con 40 años de retraso" porque el Ejecutivo no quería dilatar más la "atroz anomalía democrática" que supone tener a "un dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar en el que puede ser exaltado".

"Desde 2007, con la Ley de Memoria, el retraso es insostenible", ha aseverado Calvo, recordando que el Gobierno está dando cumplimiento a un mandato del Congreso y también de Naciones Unidas y que se va a sacar a Franco con todas las garantías propias de un Estado de Derecho a los afectados y "respetado sus restos mortales".

Pero "sobre todo", ha dicho, con "respeto" a "todas las víctimas", especialmente a las que siguen sin identificar en fosas comunes para cuyas familias supone "un agravio" que Franco descanse en Cuelgamuros. "No hay respeto, ni honra, ni justicia, ni paz, ni concordia mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas", ha indicado, antes de recalcar que "quien no vea la urgencia" del traslado de los restos es porque "no ve la necesidad".

"No puede haber justicia ni concordia sin resolución de lo que lleva siendo injusto desde hace 40 años", ha concluido, invitanado a todos los diputados a respaldar el texto del Gobierno, ante la mirada de varias víctimas y del hispanista Ian Gibson, que seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Los partidos de la oposición favorables a la convalidación han aprovechado el debate para adelantar las cuestiones que plantearán como enmiendas durante su tramitación en el Congreso: garantizar la identificación y exhumación de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas, la anulación de juicios políticos del franquismo, la retirada de simbología franquista o la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para garantizar el libre acceso a la documentación de la contienda y la dictadura.

Los grupos que han votado a favor del decreto ley han celebrado que se cierre definitivamente este tema, pero mantienen reivindicaciones por considera insuficiente el texto.

Varios diputados han reclamado medidas como la devolución del Pazo de Meirás, la anulación de los juicios del franquismo o que el Estado asuma su responsabilidad en las deportaciones de republicanos a los campos nazis, la rehabilitación de los 'maquis' que siguen siendo considerados "bandoleros", el reconocimiento de las víctimas de la Transición, el resarcimiento de las que vieron incautados sus bienes, y una solución para los denominados 'niños robados'.

Por su parte, el exministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz ha recriminado al Gobierno que utilice un decreto-ley para este asunto cuando no requiere ninguna urgente y ha acusado a Calvo de no saber "sobre lo que legisla", por desconocer que con esta norma habrá que proceder a sacar también del Valle a 19 monjes benedictinos que están allí entregados.

Ya fuera del hemiciclo, el diputado del PP ha evitado "entrar" en si Franco tiene o no que seguir enterrado allí, pero ha precisado que no es cierto ese fuera el plan del dictador.

Ciudadanos, según ha explicado José Manuel Villegas, comparte que un monumento que exalta a un dictador "es una anomalía", pero considera que el Gobierno no la subsana con una "chapuza" como este decreto para el que ve ninguna urgencia, salvo la que, dice, tiene Sánchez en "tapar sus vergüenzas". Por eso le ha acusado de usar este asunto como "cortina de humo" para ocultar sus "debilidades" y ha pedido que se haga del Valle un monumento a la reconciliación.

