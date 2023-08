Detenido en Florida el rapero Tekashi por no comparecer en un juzgado

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine fue arrestado en la noche de este miércoles por las autoridades de Florida, quienes lo trasladaron posteriormente a la prisión del condado de Palm Beach. La causa de la detención, que trascendió este jueves, fue la no comparecencia del músico antes los juzgados en el caso sobre la golpiza que recibió en un gimnasio de Miami.

El arresto duró tres horas y terminó con el pago, por parte del artista, de una fianza de 2.000 dólares, según el medio Despierta América.

El pasado marzo, el rapero de 26 años recibió una paliza a manos de varios individuos en los baños de un gimnasio de Florida. Algunos medios apuntaron que la agresión pudo estar relacionada con la supuesta enemistad del artista con miembros de la banda de pandilleros Nine Trey Gangsta Bloods, a la que en el pasado perteneció y financió.

El tribunal que investiga el caso de la golpiza había citado al músico, pero este nunca compareció. Por ello, se le imputó el cargo de no presentación ante la justicia (Failure to appear) y fue detenido.

La Policía de Florida advirtió al rapero sobre una nueva evasión de la justicia y le recordó que, de ser llamado nuevamente, debe presentarse inmediatamente a la audiencia

Aunque Tekashi no se ha pronunciado sobre su detención, su pareja, Yailin La Más Viral, colocó una foto de su ficha policial en una publicación de Instagram con la frase "6ix9ine, ¿ves lo que te pasa cuando no me haces caso?".

Tras ponerlo en libertad, la Policía de Florida advirtió al rapero sobre una nueva evasión de la justicia y le recordó que, de ser llamado nuevamente, debe presentarse inmediatamente a la audiencia.

Esta medida podría poner en peligro el concierto del músico en el Santa Maria Music Fest, que se desarrollará en Cayo Santa María, al norte de Villa Clara, el próximo 17 de agosto.

A inicios de este julio, el músico compartió un video en sus redes sociales enseñando el lugar donde se realizará el evento. "Aquí están construyendo la tarima para los cantantes", anunció mientras promocionaba la fecha de los conciertos, insistiendo en el suyo, el día 18. "Cuba linda, te amo, te quiero. Ya llegamos aquí", dijo.

Anunciado también como una "conferencia cultural", el Santa Maria Music Fest pretende atraer visitantes extranjeros durante la temporada baja del turismo. Entre los artistas invitados se encuentran, además de Tekashi 6ix9ine, los puertorriqueños Tito El Bambino y Ñengo Flow y los cubanos Charly & Johayron, Fixty Ordara & Ja Ruley e Isaac Delgado.

El evento también ha retirado de sus promociones a algunos de los artistas que estaban invitados originalmente. La desaparición del cartel oficial del evento del rapero estadounidense Arcángel o la solicitud de la cantante puertorriqueña La India de quitar su nombre de los anuncios recuerdan a la desbandada de músicos que caracterizó al Festival San Remo, organizado por las autoridades cubanas en 2022.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.