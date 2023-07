Díaz-Canel firma en silencio la resolución de la cumbre UE-Celac sobre Ucrania

Los líderes de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pactaron este martes una declaración final conjunta sin Nicaragua que expresa preocupación por la guerra "contra" Ucrania, pero que evita mencionar a Rusia o condenar la agresión militar para salvar las diferencias con los países latinoamericanos.

Cuba, representada por el mandatario Miguel Díaz-Canel, también lo ha firmado, sin que la prensa oficial de la Isla lo diga expresamente.

"Fue una larga e intensa jornada, cuyo eje principal pudiera resumirse en el imperativo de hacer algo cuando el planeta vive su momento más complejo y por eso está ávido de la cooperación real entre los seres humanos", resume una nota en Cubadebate que se limita a destacar las posiciones de los líderes contra el embargo de Estados Unidos.

De la del presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, por ejemplo, citan que "las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba nada aportan, y que resulta inaceptable la declaración de que Cuba sea un país terrorista".

"No entiendo que la declaración conjunta esté trabada porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros", dijo Boric

Sin embargo, no transcriben su declaración sobre Ucrania, contundente: "No entiendo que la declaración conjunta esté trabada porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencias que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país, lo importante es el respeto al derecho internacional, y acá se ha violado claramente el derecho internacional. No por las dos partes: por una parte que es invasora, que es Rusia".

La declaración final en la cumbre, celebrada en Bruselas desde el lunes, dice: "Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial, limitando el crecimiento, aumentando la inflación, perturbando las cadenas de suministro, aumentando la inseguridad energética y alimentaria y elevando los riesgos para la estabilidad financiera".

En todo caso, para concitar el apoyo de los socios latinoamericanos, evita el lenguaje más duro con el que Europa suele referirse a la guerra de agresión rusa en Ucrania. El texto final ha salido adelante como declaración de bloque con una nota a pie de página que indica que fue respaldada por todos los países, "con una excepción", en referencia a Nicaragua, al que no nombra.

Igualmente, en el documento final la UE y la Celac ponen de manifiesto su apoyo a "todos los esfuerzos diplomáticos" encaminados a lograr "una paz justa y duradera en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas".

Pese a que europeos y latinoamericanos quisieron evitar tensiones y se descartó invitar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el conflicto en Ucrania ha centrado el foco de las negociaciones de estos dos días de cumbre. Hasta el último momento se ha trabajado para salvar el obstáculo que han representado Nicaragua, Venezuela y Cuba por su rechazo a condenar la invasión rusa de Ucrania, siendo el país centroamericano el principal escollo al final para cerrar un texto común.

De la primera cita entre líderes europeos y caribeños desde 2015 sale el compromiso de celebrar cumbres de líderes regulares cada dos años, la próxima, en la región de la Celac

Más allá de Ucrania, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reivindicado que el documento acordado tras la cumbre entre la UE y la Celac es una "declaración ambiciosa" que ejemplifica la "nueva dinámica" que la UE quiere generar con los países de Latinoamérica, tras un lapso de ocho años sin una cumbre de alto nivel.

De la primera cita entre líderes europeos y caribeños desde 2015 sale el compromiso de celebrar cumbres de líderes regulares cada dos años, la próxima, en la región de la Celac en 2025. Para ello, ambas regiones han pactado una hoja de ruta y los ministros de Exteriores harán seguimiento regular de las relaciones, allanando así el camino a los encuentros de alto nivel.

En cuanto a la cooperación entre los dos bloques regionales, los resultados de la cumbre no van más allá de las generalidades, sin compromisos concretos sobre el contenido de las relaciones futuras entre la UE y la Celac. Los líderes afirmaron su interés por relaciones "abiertas y justas" y la determinación por "reforzar y desarrollar" los vínculos comerciales y de inversiones, un contexto en el que aplauden los avances para concluir la modernización de los acuerdos de la UE con Chile y México "en los próximos meses".

Sin embargo, el texto rebaja las expectativas de España y la Comisión Europea por lograr en esta cumbre un "impulso" definitivo al acuerdo con Mercosur y se limita a "tomar nota" de que los "trabajos siguen en marcha".

Por otra parte, Miguel Díaz-Canel se reunió este martes con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Durante el encuentro, dijo el mandatario cubano en Twitter, ambos ratificaron la "voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo".

Este lunes, eurodiputados conservadores y liberales habían pedido una condena de las dictaduras de izquierda y la exigencia a Cuba de liberar a los más de mil presos políticos que tiene en sus cárceles.

La Isla se someterá en noviembre al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cada cinco años analiza el grado de cumplimiento de los derechos humanos de sus países miembros.

También en noviembre, Cuba recibirá al representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, según anunció el jefe de la diplomacia de ese bloque, Josep Borrell, durante su visita a la Isla en mayo pasado.

