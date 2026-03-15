Cubanos en Madrid se concentran en la Puerta del Sol en apoyo a las protestas en la Isla

Entre banderas cubanas, corean consignas como “Si Cuba está en la calle, nosotros también”, “Libertad para Cuba”, “Abajo la dictadura” y “Libertad para los presos políticos”

Madrid/La Puerta del Sol, en Madrid, volvió a ser punto de encuentro para quienes reclaman libertad para Cuba. Decenas de manifestantes se reunieron este domingo a las 18:00 horas en el mismo centro de la capital española para expresar su apoyo a quienes protestan actualmente en la Isla –donde ya se han documentado decenas de movilizaciones con cacerolazos durante una semana– y denunciar la represión y la profunda crisis que atraviesa el país.

La mayoría de los asistentes aseguró tener familiares en Cuba y seguir con preocupación lo que ocurre allí, aunque también hubo ciudadanos españoles que se acercaron a la manifestación para preguntar por la situación del país o simplemente para expresar su apoyo. Durante la concentración, entre banderas cubanas, corearon consignas como “Si Cuba está en la calle, nosotros también”, “Libertad para Cuba”, “Abajo la dictadura” y “Libertad para los presos políticos”.

La convocatoria, según explicaron varios participantes, circuló en redes sociales en días pasados y no estaba firmada por ninguna organización concreta. Aun así, decidieron acudir sin importar quién estuviera detrás del llamado. “Lo importante es que cada persona pueda sentirse representada y expresarse con libertad”, comentaron algunos activistas a 14ymedio, que pudo constatar la presencia de al menos 40 personas.

“Estamos aquí para hacer voz con todos los hermanos que están allí luchando en las calles, la gente de Morón”

“Estamos aquí para hacer voz con todos los hermanos que están allí luchando en las calles, la gente de Morón (donde el viernes un grupo de manifestantes intentó incendiar la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, quemando mobiliario y bicicletas policiales), los chicos de Fuera de la Caja, Anna Bensi, toda esa gente que levanta la voz todos los días, y por todos los cubanos que todos los días han levantado la voz. Ya no hay miedo, no tenemos miedo a las represalias ni dentro ni fuera de Cuba”, advirtió desde la capital española Lien Martínez Reyes, una empresaria cubana que acusa al régimen de robarle cuando intentó abrir negocios en el país.

“Cuba es una dictadura, lo he sufrido en mis carnes”, cuenta la mujer, que recuerda que buscó “hacer cosas por el país y ellos nos trancaron todas las puertas, nos robaron, nos esquilmaron y luego nos echaron”.

Durante la manifestación, Martínez Reyes reclamó además que el Gobierno cubano exija más sacrificios a la población, cuando “ellos están en sus casas oyendo música, están en sus casas con aire acondicionado. Ellos tienen plantas, como decimos en Cuba. Ellos viven bien”.

“Es importante que nosotros, que hemos salido del país, nos manifestemos. Nosotros sí tenemos la capacidad y la libertad para hacerlo”

A ese coro de reclamos se sumó una joven que lleva viviendo ocho años en España. Acompañada de su pareja, cuenta que su padre se enteró de la movilización y acudió debido a que su familia –que vive en la Isla– y el pueblo de Cuba “están sufriendo por esta dictadura, entonces es importante que nosotros, que hemos salido del país, nos manifestemos. Nosotros sí tenemos la capacidad y la libertad para hacerlo”.

Otra cubana que pidió el anonimato cuenta que tiene dos semanas sin saber nada de su hijo que vive en la Isla. La mujer que reside en Madrid condena que la situación en Cuba “es igual de pésima. Llevo sin hablar con él 15 días, pues no tiene internet. Subsiste por el dinero y por la comida que le mando mensualmente, si no… pero hace 15 días que no sabemos nada de él por las comunicaciones”, lamenta. Aun así, está esperanzada en que pronto se logre concretar un visado de trabajo para su hijo que lleva ya seis meses en trámites.

De acuerdo con los manifestantes, se están haciendo pequeñas manifestaciones que no superen las 20 personas, para no tener que pedir permiso a las autoridades, como determina la legislación española.

Afirman que se seguirán articulando otras actividades en apoyo al pueblo cubano y de denuncia al régimen

Algunos activistas comentan a 14ymedio que “es necesario hacer algo todos los días” y afirman que se seguirán articulando otras actividades en apoyo al pueblo cubano y de denuncia al régimen.

Una concentración similar se llevó a cabo apenas este sábado frente a la embajada de Cuba en Madrid, donde también unos 40 cubanos se manifestaron para denunciar la situación en la Isla. El detonante de esa movilización, al igual que este domingo, fue lo ocurrido en Morón el viernes.

Esta serie de protestas se enmarcan en un ciclo creciente de movilizaciones de la diáspora cubana en España durante los primeros meses de 2026. Entre los antecedentes más recientes figura la increpación al canciller Bruno Rodríguez durante su visita a Madrid el 16 de febrero. “Hijo de puta”, “descarado”, “desgraciado”, “traidores a la patria”, “criminales”, fueron algunos de los insultos que le dedicaron a Rodríguez al bajarse de su auto oficial, además de “viva Cuba libre”, “libertad para el pueblo de Cuba” o “libertad para los presos políticos”.