Putin admite que habló con EE UU sobre Cuba ante el fantasma de una operación como la de Venezuela

Madrid/El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves que Moscú ha mantenido contactos con Washington sobre Cuba, en medio de las especulaciones sobre una posible operación estadounidense contra la Isla. El mandatario no ofreció detalles, pero dejó claro que el asunto fue tratado con la Administración de Donald Trump.

“Respondiendo directamente a su pregunta... Usted preguntó si habíamos tenido contactos con la Administración estadounidense sobre la cuestión cubana. Sí, los hubo”, dijo Putin durante un encuentro con responsables de agencias internacionales de noticias en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, según recogió la agencia rusa Interfax.

El jefe del Kremlin evitó ir más allá. “No quisiera seguir comentando”, añadió, antes de aludir al Anatoly Kolodkin, el petrolero ruso sancionado por EE UU que llegó a Cuba en marzo con unas 100.000 toneladas de crudo. “Cuba es un país amigo para nosotros. Durante décadas se han formado tradicionalmente nuestras relaciones. La Administración estadounidense lo sabe. Nuestros contactos con Cuba continúan”, afirmó.

“El tema de la presión sobre Cuba por parte de Washington está presente en nuestros contactos con los estadounidenses”, dijo Riabkov el 1 de junio

La agencia EFE situó esas palabras en el contexto de una pregunta sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo por EE UU en Venezuela el 3 de enero. Según el cable, Putin admitió haber hablado con la parte estadounidense sobre ese escenario, aunque su respuesta pública se limitó a confirmar los contactos y a evitar cualquier precisión sobre su contenido.

La declaración del presidente ruso llega pocos días después de que su viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, afirmara que la presión de Washington sobre La Habana estaba presente en las conversaciones entre Moscú y EE UU. “El tema de la presión sobre Cuba por parte de Washington está presente en nuestros contactos con los estadounidenses”, dijo Riabkov el 1 de junio.

El episodio muestra que Cuba ha vuelto a ocupar un lugar sensible en el tablero entre Washington y Moscú. A finales de enero, la Casa Blanca declaró que las acciones del Gobierno cubano constituían una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU. Y el documento acusó a La Habana de colaborar con Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá, además de albergar capacidades militares y de inteligencia extranjeras.

Lo que más acerca el caso cubano a una posible operación “a la venezolana” es la acusación contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Desde entonces, Washington ha endurecido las sanciones, incluida la presión sobre los suministros de combustible a la Isla. El efecto ya se ha visto en el mar. El Universal, otro petrolero sancionado que viajaba con destino a Cuba, interrumpió su ruta desde mediados de abril y permaneció a la deriva en medio del Atlántico, con casi 270.000 barriles de gasóleo, según datos de seguimiento marítimo citados por Bloomberg. Su caso refleja la cautela de los buques vinculados al suministro energético de la Isla, en contraste con el Anatoly Kolodkin, que sí logró descargar crudo ruso en marzo, con el permiso de EE UU.

La tensión también se ha movido al terreno militar, de inteligencia y judicial. El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para una reunión poco habitual con altos funcionarios cubanos. Dos semanas después, el 29 de mayo, ocurrió otra reunión inusual, esta vez entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y altos mandos cubanos en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo.

Lo que más acerca el caso cubano a una posible operación “a la venezolana” es la acusación contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida lo considera oficialmente un fugitivo, después de que no se presentara ante el tribunal pese a la orden de arresto vigente.