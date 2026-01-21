EE UU deportó a 1.669 cubanos en 2025, casi 300 más que en el último año de Joe Biden

Heidy Sánchez es parte del listado de más de 1.600 cubanos deportados por EE UU en 2025.

Las deportaciones y las redadas han generado temor entre los cubanos residente de Florida

La Habana/Estados Unidos deportó a 1.669 cubanos en 2025. En el primer año de su segundo mandato, la Administración de Donald Trump superó la cifra de 1.384 realizadas durante la gestión de Joe Biden en 2024.

Más allá de los números, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en distintas zonas del Condado de Orange, al sur de California, ha generado “conmoción” entre los cubanos de Florida. Familias, empresas y comunidades que antes se sentían alejadas o inmunes a la aplicación de las leyes de inmigración, ahora deben enfrentarse a ellas cara a cara.

En zonas emblemáticas de Florida como Little Havana, Hialeah o Ybor City, la aplicación de la ley migratoria comenzó a establecerse con fuerza.

El caso de Heidy Sánchez es paradigmático. En abril pasado, acudió con su hija de 17 meses a una cita de control migratorio en Tampa, Florida. Dos días después, la mujer de 44 años que trabajaba como auxiliar de salud a domicilio, fue deportada. En junio el Gobierno estadounidense le aceptó la solicitud de un visado de reunificación familiar, sin embargo, para poder regresar con su familia, primero debe realizar una entrevista en la Embajada EE UU en La Habana y resolver un par de "perdones migratorios" pendientes, un proceso que podría llevarle años.

El temor se respira en Florida más allá de lo que hizo durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.. Un migrante de la Isla que se identificó como Vizcaíno dijo en septiembre pasado a la agencia AFP, que llegó hace tres años a EE UU en busca de “libertad” y desde que asumió Trump, sale poco de casa y evita los lugares frecuentados. “Hago menos de todo porque vivo en pánico”, comentó.

Trump ha endurecido la política migratoria más allá de lo realizado durante su primer mandato, entre 2017 y 2021. En diciembre pasado, EE UU pausó todos los casos de inmigración de la Isla, incluidos procesos de residencia permanente y asilo. La directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, María José Espinosa, consideró que con el gobernante republicano se vive el “retroceso más amplio de los canales migratorios cubanos desde la Guerra Fría”.

Miles de cubanos que ingresaron por la frontera sur entre 2022 y 2025 recibieron un formulario I-220A [conocido como libertad bajo palabra], que les dejó ingresar, pero que las autoridades no toman como una prueba de entrada legal y no les permite obtener la residencia. Esa situación dejó a numerosos cubanos en un limbo legal y bajo amenaza de deportación.

Un ejemplo es el de Oliver detenido en Florida y deportado a México. Según contó a 14ymedio, el pasado 29 de noviembre lo “abandonaron” en las inmediaciones de una gasolinera en Palenque, en el estado fronterizo de Chiapas. El cubano denunció que el ICE está deportando a delincuentes a México y “les borra los antecedentes antes de cruzarlos”.

El migrante se trasladó a Cancún donde ha iniciado su proceso ante las autoridades de Migración para obtener la condición de refugiado.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), pese al cierre de la frontera y la nueva política del Gobierno de Donald Trump, entre septiembre y noviembre pasados, ingresaron de manera irregular por la frontera con México 727 cubanos. La reducción es abismal si se comparan los 150 ingresos ilegales registrados tan sólo en diciembre con los 8.348 de 2024 y aún más con los 20.072 de 2023.

El último domingo de 2025, el diario The Washington Post informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportaba en promedio 2.600 detenciones por semana.