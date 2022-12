Crónica de una farsa anunciada

Se le olvidó la boleta

a Díaz-Canel. ¡Da igual!

Si ese proceso, al final,

ni a sí mismo se respeta.

Sin soltar la metralleta,

los gendarmes del olvido,

que han matado y reprimido,

se jactaban de "votar"

por la junta militar,

por un único partido.

Díaz-Canel, el payaso

de la junta militar,

un buen día fue a "votar"

por el hambre y el fracaso,

por el terror y el atraso,

por el pueblo malnutrido,

por ese gran sinsentido

que azota a la población

con más fuerza que un ciclón,

por un único partido.



Díaz-Canel, en portada

del Granma, junto a Raúl

—luego del viaje a Estambul,

luego de su trasnochada

por Rusia, con la camada

de Putin, el asesino—,

quiso obligarte, el cretino,

a "votar" por el olvido,

por un único partido

y por el mismo destino.

Díaz-Canel está triste.

¿Qué tendrá Díaz Canel?

Esa ausencia de Fidel

—aquel tumor, aquel quiste—

dio lugar a su despiste

el día que fue a "votar"

por la junta militar.

Se olvidó de la boleta,

los muertos en la cuneta,

los hundidos en el mar…

Díaz-Canel, ya se sabe,

no es hombre de muchas luces.

Por eso se fue de bruces,

chocó con el arquitrabe

– en donde ya no hay casabe–

con su elección amañada.

Ya lamenta su camada

esa farsa electoral,

que convocó el General,

donde no se eligió nada.

Díaz-Canel, el pelele

de la junta militar,

con su turba fue a "votar".

Ay, que nadie lo consuele.

Quedó como Chacumbele,

mas fue muerte espiritual.

Ya le dirá al General

que dicta en ese partido

que nos ha impuesto el olvido

que la farsa salió mal.

Díaz Canel –la fachada

de la junta militar

que no para de arrestar

a una Cuba ilusionada–

nos quiso dar la estocada,

quiso clavar el puñal

que le entregó el General,

pero el pueblo malherido

no votó por el partido

de ese infierno terrenal.

