Te explico las elecciones

en Cuba: ¡ un hazmerreír!

Primero: no hay qué elegir.

Es literal: no hay opciones.

La pandilla de matones

otra vez se ha postulado

para imponer su legado

de miseria y represión,

porque esa Revolución

no es más que un terror de Estado.

Esa farsa electoral

—con un único partido

que vive comprometido

con implementar el mal

y aplaudir al General

que manda en la dinastía

que manda a la policía

a matar y a reprimir—

no te permite elegir

ni ejercer tu autonomía.

"Elegir" implica opciones,

y en Cuba no se ha elegido,

pues un único partido

—con sus huestes de matones—

controla las "elecciones"

y manipula el proceso.

Recuerda: elegir no es eso

de ir a votar con mordaza,

pendiente de la amenaza,

con temor a caer preso.

¿Qué entiende por "elecciones"

esa junta militar

que se empeña en controlar

todas las circunscripciones,

con sus huestes de matones

y con tan sólo un partido

que ha matado y reprimido

con saña, sin ton ni son?

¿Qué es esa Revolución?

¡ La infamia que se ha vivido!

Esa farsa electoral

pide la continuidad

de la inquina y la maldad

que promulga el General

y esa cúpula brutal

de la junta militar

siempre dispuesta a matar,

a exiliar, a reprimir,

y que no para de hundir

navíos en altamar.

"¿Elecciones, para qué?",

nos gritó aquel dictador,

el del cuerpo represor,

el que inventó el Comité,

el asesino del Che

(que también fue otro asesino).

La respuesta, so cretino,

la puedes imaginar.

Cuba sueña con votar

para elegir su destino.

Invalida la boleta.

No votes en esa farsa.

No bailes en la comparsa

del chivato y del trompeta.

Que el castrismo no te meta

en su engaño cotidiano.

Un día, el pueblo cubano,

en una Cuba futura,

ya libre de dictadura,

será, por fin, soberano.

****

Compatriotas que me leen: además de las siete décimas de rigor, aquí les dejo un son para que lo canten en fiestas de quince, bodas, matutinos escolares, reuniones del sindicato, bonches clandestinos, llamadas intercontinentales, cenas en familia y demás variaciones de la cosa cubana.





________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.