Nomeolvides

No olvides traerme sal.

No olvides que el apagón

me hace subir la presión.

No olvides que el General

y el del cuerpo de tamal

nos han impuesto esta hambruna.

No olvides que la vacuna

que nos cura esta desgracia

es una: la democracia.

Lo supo Fuente Ovejuna.

No olvides traer aceite,

condimentos y jabón,

un reloj, un pantalón...

¡No es para nuestro deleite!

(No hay mañana que me afeite

y sienta que me he afeitado).

No hay comida en el mercado.

No hay ni crema de afeitar,

pues la junta militar

ya todo se lo ha robado.

No olvides traer dinero,

si vienes a fin de mes.

No olvides hablar inglés,

fingir que eres extranjero,

en junio como en enero,

en La Habana, en Camagüey...

Y no olvides que la ley

en Cuba cambia al antojo

del patán del carné rojo

que vive a cuerpo de rey.

No olvides: ibuprofeno,

analgésico, aspirina,

ungüento, pomada china...

Ya yo olvidé lo que es bueno:

aquel guanajo relleno,

el delicioso congrí,

los tostones, el maní,

el mojito, la cerveza...

Tengo un dolor de cabeza

que no lo cura Martí.

No te olvides de mandar

ropa, libros, medicina

y utensilios de cocina

que no se pueden comprar

en Cuba. Qué triste azar

esta fatal coyuntura:

sesenta años, dictadura,

pueblo con hambre y con miedo...

No olvides que Puesto-a-dedo

es tremendo caradura.

No te olvides de escribir

–lo que piensas, lo que sientes–

de esta mar de delincuentes

y su diario reprimir.

Hoy Cuba es un malvivir,

es un estado fallido,

y es por culpa del Partido

que nos quitó la comida,

la voz, la patria, la vida...

No me olvides. No te olvido.

No te olvides de las colas

para comprar cualquier cosa.

No olvides que en esta hermosa

isla bañada por olas

hay madres que están bien solas,

en julio como en febrero.

Cuba es un estercolero.

Cuba es una dictadura.

Mas no olvides tu cultura.

Y no olvides que te quiero.

