Oda urgente al manatí del Almendares y otras criaturas mitológicas

Manatí del Almendares,

que nadas en esas aguas

pestilentes y te fraguas

la vida por esos lares

Te celebro en mis cantares

en esta tierra distante,

con la mirada anhelante

y la dicha de saber

que ya no tengo que oler

la peste del Comandante.

Oh, perrito callejero,

que mueres de hambre en La Habana,

mientras el alma cubana

resiste de enero a enero

el terror y el desespero

que ha provocado la hambruna:

No he conocido ninguna

tierra tan cruel con su gente,

por orden de un delincuente.

¡Corre y ládralo a la luna!

Oh, jirafa secuestrada

—aunque esto parezca ilógico—

hace años del zoológico:

¿Qué fue de tu galopada

por esa selva encantada

con olor a cocotero

en aquel suelo extranjero

que hubo en tu imaginación?

Es que esa Revolución

siempre ha sido un matadero.

Gato de los arrabales,

que viniste a mi tejado

cuando aquel terror de Estado

—de los duros generales,

dueños de los cafetales—

me aterraba día a día,

mandando a la policía

a acosarme por ser negro:

¡Te pienso cuando me alegro!

¡Te recuerdo todavía!

Oh, vaca de aquel potrero

de mi infancia tan lejana:

Tú, que lejos de La Habana

—que volvió un estercolero

el régimen pendenciero

de la junta militar—,

tanto soñabas pastar

y mugir a cielo abierto,

contigo sueño despierto,

con tu cielo y con mi mar.

Chivo, que rompes tambor

y con tu pellejo pagas:

Tú, que en mi mente divagas,

que corres en tu esplendor

y disfrutas el verdor

sin que peligre tu cuero,

por estas fechas espero

que Cuba no se convierta

en una nación desierta

en julio como en enero.

Oh, garza de la pradera,

que te posas sobre un buey,

por allá por Camagüey

o tal vez por Caimanera:

En la nación de la espera

—que ya está harta de esperar

que la junta militar

le respete su derecho—

está el hambre que da al pecho

y la isla se hunde en el mar.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.