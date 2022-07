Silvio Rodríguez prefiere un "gobierno socialista con economía capitalista" como... China

El cantautor Silvio Rodríguez, que continúa su particular proceso de rectificación del sistema cubano, admitió este jueves en su blog Otra Cita que "las diversas experiencias reales de socialismo demuestran que, como fue concebido, es impracticable" y propone reformular el modelo con "gobiernos socialistas dirigiendo economías capitalistas".

El artista escribió una breve entrada en la que considera que el bienestar es más importante que la justicia y, por ello, "una sociedad que no puede garantizar satisfacciones básicas es una sociedad en crisis", dice en clara alusión a la Isla. A su juicio, EE UU, que siempre está presente en su discurso, diseñó el "bloqueo" precisamente pensando en ello.

El artista escribió una breve entrada en la que considera que el bienestar es más importante que la justicia y, por ello, "una sociedad que no puede garantizar satisfacciones básicas es una sociedad en crisis"

Sin embargo, Rodríguez no se limita a echar la culpa al tradicional enemigo y acepta que es el propio sistema socialista el que ha demostrado ser incapaz de satisfacer las necesidades, aunque maneja que la razón sea la naturaleza humana o el mero hecho de que el capitalismo se haya impuesto en muchos más países del mundo.

Amigo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, el trovador lo cita por su nombre para recordar que, en su visita a La Habana el pasado mayo, hizo un diagnóstico que él considera acertado. "Para mí es obvio que Cuba necesita revolucionar la revolución, como sugirió Andrés Manuel".

Rodríguez abunda en las peligrosas consecuencias de no aceptar reflexiones como las suyas y empecinarse en lo que no funciona. "Es injusto, además de insensato, convertir quimeras en principios. No verlo es desesperanzador. Imponerlo es atroz. Además de cómo repartir lo poco que tenemos, ¿habrá tiempo para analizar temas de fondo, o se verán como inadmisibles desviaciones centristas?"

El trovador, no obstante, no toma como referentes a los muchos Gobiernos socialdemócratas occidentales, sino a sistemas de partido único como China o Vietnam, el primero de ellos, particularmente, considerado como uno de los más desiguales del mundo por su capacidad de explotar los recursos y las personas para generar un espectacular crecimiento económico que no redunda en la mejora de la situación de la población.

En un reciente análisis sobre el sistema capitalista chino, Xiang Bing, decano de la Escuela de Negocios Cheung Kong, recordó la ausencia de sistemas universales de sanidad o pensiones en el país asiático. "Ningún país ha utilizado la economía planificada para conseguir éxitos de verdad en la mejora de los estándares de vida de los ciudadanos", dijo.

Silvio Rodríguez, trovador y embajador del régimen durante décadas, comenzó un proceso crítico, especialmente en los últimos diez años, que se ha intensificado desde que gobierna Miguel Díaz-Canel, por quien parece sentir una particular animadversión.

Silvio Rodríguez comenzó un proceso crítico, especialmente en los últimos diez años, que se ha intensificado desde que gobierna Miguel Díaz-Canel, por quien parece sentir una particular animadversión

El hecho quedó de manifiesto cuando, tras la condena a seis años de prisión del músico Abel Lescay por el 11J, reclamó que hubiera transparencia en su juicio y se modificara la pena en apelación. "No tengo fe en que la verticalidad se rectifique. Como he dicho otras veces, sigue siendo un núcleo reducidísimo de personas, prácticamente una secta, la que toma decisiones", dijo. Finalmente, el activista recibió en segunda instancia una pena de cinco años de limitación de libertad, en su casa.

Aunque fue particularmente solidario en el caso de Lescay, Rodríguez había pedido también que se revisaran las condenas del 11J, que consideró desproporcionadas. "No mataron a nadie", clamó desde su blog.

Otro hecho reciente en el que el trovador se ha colocado frente al Gobierno ha sido la destitución de Armando Franco Senén como director de la revista Alma Mater, que advirtió de lo que consideraba una alarmante deriva de la cúpula de poder. "Lo que me parece preocupante es que, en vez de abrirse, la dirigencia siga dando señales de cerrazón. Me parece incluso gravísimo, a estas alturas".

Pero aunque sus críticas son más insistentes últimamente y contra los actuales dirigentes, Rodríguez ha hecho otras observaciones sobre pasadas medidas tomadas por el sistema socialista recientemente. En febrero de este año, en una entrevista con una agencia argentina, consideró que la ofensiva revolucionaria había hecho mucho daño al pueblo cubano. "No podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas. Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal", acusó.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.