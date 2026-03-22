Alardeando de la preparación militar de Cuba, su vicecanciller no descarta una agresión de EE UU

Carlos Fernández de Cossío dice en una entrevista con NBC: "No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos"

La Habana/El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que las Fuerzas Armadas del país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos. Durante una entrevista para Meet the Press de NBC News emitida este domingo, el funcionario agregó que sería “ingenuo” que los líderes cubanos ignoraran la posibilidad de un conflicto con Washington.

“Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos”, remarcó.

No obstante, durante su intervención, aseguró que los líderes del país “esperan sinceramente que no ocurra. No vemos por qué tendría que ocurrir, y no encontramos justificación alguna”, porque el país es “pacífico” y no representa “ninguna amenaza” para Estados Unidos y que, en todo caso, “tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”.

Sobre ello, sostuvo que el régimen está abierto “a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa, que estoy seguro que la mayoría de los estadounidenses apoyaría”.

El régimen está abierto “a hacer negocios y a mantener una relación respetuosa, que estoy seguro que la mayoría de los estadounidenses apoyaría”

También respondió a los comentarios que hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, esta semana en la Casa Blanca, acerca de que Cuba está “en muchos problemas, y los que están a cargo no saben cómo solucionarlo, así que tienen que poner a gente nueva al mando”. Fernández de Cossío repitió la cantinela de los portavoces del régimen: “La naturaleza del Gobierno cubano, su estructura y sus integrantes no forman parte de la negociación. Eso es algo que ningún país soberano negocia”.

Al preguntársele si los líderes cubanos estarían dispuestos a permitir que operara más de un partido político en el país, criticó duramente el sistema político estadounidense: “Es un asunto interno de Cuba. Estados Unidos solo tiene dos partidos políticos que pueden llegar al gobierno. ¿Están dispuestos a negociar para tener diez con las mismas posibilidades de llegar a la presidencia, de entrar en el Congreso? Estoy seguro de que Estados Unidos no negociaría eso con ningún país”.

El lenguaje beligerante del funcionario se suma al que se ha impulsado desde la cúpula del Gobierno y en los medios oficiales prácticamente durante todo lo que va de 2026. El martes pasado, Miguel Díaz-Canel publicó en X que Estados Unidos “pretende y anuncia planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

El post llegó un día después de que el presidente de EE UU dijera a la prensa que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”. “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, remarcó, tras hablar nuevamente del colapso económico que sufre la Isla tras el bloqueo petrolero decretado en enero por su Administración.

“Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, remarcó, tras hablar nuevamente del colapso económico que sufre la Isla

En esa tesitura se expresó uno de los rostros más visibles del Gobierno de Díaz-Canel, su canciller, Bruno Rodríguez, que repitió casi íntegramente el mensaje de su jefe. “EE UU amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país. El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético. Toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria”.

A la par, desde los medios del Estado se afirma cada fin de semana que en cada provincia el pueblo “refuerza la preparación combativa”, durante el Día Nacional de la Defensa.

Sin embargo, aunque hubiera manos para defender al régimen, los medios de la Defensa cubana son paupérrimos después de años sin renovación del material bélico y sin mantenimiento de las armas heredadas de la época soviética. Las revistas especializadas y una síntesis publicada esta semana por el diario AS reflejan la precariedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La Fuerza Aérea apenas mantiene una veintena de aeronaves en condiciones de volar y recurre frecuentemente al desguace de unidades antiguas para obtener piezas de repuesto, mientras que la Marina se limita a una flota costera de unas 33 embarcaciones sin capacidad oceánica.

En cuanto a capacidades de defensa, la Isla tiene S-125 Pechora, misiles soviéticos de los años 50 actualizados en 2025 por Bielorrusia, además de 144 lanzadores como su mejor baza, puesto que el resto es artillería común y no hay drones. “En una guerra de enjambres y satélites, la Isla sigue peleando con los prismáticos de sus abuelos”, ironiza el texto.

En cuanto al armamento terrestre –unos 300 tanques– es descrito como “un museo soviético rodante”

En cuanto al armamento terrestre –unos 300 tanques– es descrito como “un museo soviético rodante que, en cualquier otro lugar del mundo, sería chatarra, pero que en Cuba es el eje de la defensa”. También, como en los aviones, se recurre a canibalizar piezas para insuflarles vida.

La mejor baza es el personal, que en principio asciende a 50.000 soldados activos, 39.000 en reserva y 90.000 paramilitares, entre Tropas Territoriales y Comités de Defensa. Es la única opción para intentar resistir una invasión terrestre, pero, como advierte el artículo, “la capacidad teórica de movilización supera el millón de personas. Alimentar, mover y sostener a ese millón es otra historia”. Remata el texto: “Cuba no duraría ni una noche ante un ataque de drones y satélites”.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se intensificaron tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, pues, tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como Marco Rubio, advirtieron de que la intervención militar en Cuba podría ser la siguiente. A ello se sumó el hecho de que el presidente firmó una orden ejecutiva que amenazaba con imponer aranceles a los productos de los países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba.

En la Isla se ha recrudecido la crisis energética, con prolongados apagones, incluidos dos totales durante la semana

Tras ese cerco petrolero, en la Isla se ha recrudecido la crisis energética, con prolongados apagones, incluidos dos totales durante la semana, lo que ha afectado los servicios esenciales como hospitales, transporte y hasta la conservación de alimentos. Ello ha desatado una ola de protestas por todo el país, que prácticamente ha cumplido dos semanas.

A principios de este mes, Trump afirmó que Cuba “caerá muy pronto” y que sus líderes “desean fervientemente llegar a un acuerdo”. Días antes, pese a sus múltiples desmentidos anteriores sobre la existencia de un diálogo, el régimen reconoció que estaba en conversaciones con los estadounidenses para llegar a un pacto.