Cuba tilda de “persecución enfermiza” el informe que acusa de trabajo forzoso la exportación de médicos

El canciller cubano califica el documento de “unilateral y mendaz”, pero no desmiente las cifras ni los mecanismos de control que describe el reporte

La Habana/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó este sábado de “persecución enfermiza” de EE UU el nuevo informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado en el que señala de “trabajo forzoso” a las misiones médicas del régimen cubano en el extranjero, pero no ofreció datos para desmentir las cifras ni los mecanismos de control que describe el documento.

“Con otro informe unilateral y mendaz sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de EE UU pretende continuar justificando la política agresiva de ese gobierno contra Cuba y su persecución enfermiza a la colaboración médica cubana”, escribió el ministro de Exteriores cubano en sus redes sociales.

El informe anual sobre Trata de Personas publicado por el Departamento de Estado mantiene a la Isla en el puesto más bajo y señala como “política o patrón gubernamental de trabajo forzoso” el programa de exportación de mano de obra cubana, incluidas sus misiones médicas en el extranjero.

El texto señala que los funcionarios cubanos han reclutado a los profesionales “mediante engaños y amenazas de represalias”. Según las estimaciones del reporte, a principios de 2026 había unos 18.000 trabajadores en las misiones gubernamentales en el extranjero, en su mayoría profesionales de la salud, en 52 países, frente a los 26.000 del año anterior. El informe atribuye este descenso a “una mayor actividad diplomática” de la Administración estadounidense que ha reducido “drásticamente” el número de trabajadores vinculados al régimen.

El Departamento de Estado mantiene a la Isla en el puesto más bajo y señala como “política o patrón gubernamental de trabajo forzoso” el programa de exportación de mano de obra cubana

Rodríguez escribió sobre esto en X: “Resulta cínico el reconocimiento explícito a las duras presiones y el chantaje que ejercen contra los gobiernos que reciben cooperación de nuestro país”, e insistió en que estas acciones de EE UU ocurren “sin importar las consecuencias en las poblaciones que han sido beneficiadas por la presencia médica cubana”.

“El Gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional”, escribió el canciller.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40% del total de las ventas de la Isla al exterior.

El informe estadounidense señala que el régimen ambién vende los servicios de profesores, entrenadores y deportistas, artistas, ingenieros, técnicos forestales, trabajadores de la construcción o marinos. Los médicos son, recuerda el texto, “una fuente vital de ingresos para el régimen, generando miles de millones de dólares en divisas fuertes”, al apropiarse el Gobierno de “entre el 50% y el 95% de los salarios” a cambio de una “remuneración exigua, inferior a la que perciben otros profesionales que realizan labores similares”.

El texto denuncia las vicisitudes a las que son sometidos los especialistas: control de los pasaportes, toques de queda y vigilancia, en menoscabo del derecho a la libertad de circulación, además de “leyes y normativas que, de ser cuestionadas o incumplidas, conllevan castigos arbitrarios, como el exilio”.

El informe denuncia las vicisitudes a las que son sometidos los especialistas: control de los pasaportes, toques de queda y vigilancia, en menoscabo del derecho a la libertad de circulación

Rodríguez no hizo referencia a estas acusaciones en su acalorada reacción en X.

Las brigadas médicas cubanas –constituidas hace más de seis décadas y con más de 600.000 profesionales destinados en 165 países, según datos oficiales– se han vuelto en el blanco de la política hacia Cuba de la Administración del presidente de EE UU, Donald Trump, en su segundo mandato.

Hasta la fecha, Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas han roto sus convenios con La Habana, mientras que otros han preferido reformarlos para contratar directamente a los especialistas, como es el caso de la región italiana de Calabria, Uruguay y, como se supo la semana pasada, Jamaica.