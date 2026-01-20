El Ilyushin ha realizado seis vuelos de repatriación de cubanos desde Venezuela tras la captura de Maduro

Madrid/El mismo Ilyushin IL-96-300 de Cubana de Aviación que trajo de regreso a La Habana a los militares de la Isla heridos en la operación de Estados Unidos en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro, ha vuelto a salir este martes rumbo a Caracas. Es el cuarto viaje de ida y vuelta a la capital venezolana en los últimos cinco días y, hasta ahora, el indicio más sólido de que el régimen está repatriando a sus “colaboradores” desplegados en aquel país.

Este avión, devuelto a Cuba hace dos años tras un mantenimiento integral en Rusia, tiene una capacidad estándar de alrededor de 300 pasajeros, pero se le puede poner más de 400 asientos en caso de necesidad. Hubo seis vuelos en los últimos 15 días, lo que permite deducir que hasta 2.500 cubanos han podido ser repatriados por esta vía, casi un 10% del contingente desplegado en Venezuela.

“Sobre todo vienen médicos, pero también otros trabajadores e incluso militares”, cuenta a este diario una fuente del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, que pide anonimato. Esta persona asevera que todas las operaciones con esta aeronave se han hecho, hasta ahora, con el mayor secretismo. “Siempre lo dejan en una pista apartada de la vista, y normalmente no dejan a los empleados civiles que se acerquen, solo a militares”. Si lo “operan” civiles, prosigue, son “los que ellos saben que son muy afines, esos que llevan un dije del Che”.

El primer viaje a Venezuela del IL-96-300 tras la caída de Maduro lo realizó el 5 de enero, apenas dos días después de la intervención militar estadounidense, pero el movimiento no figuraba en las webs de rastreo satelital. Se trata de algo normal en esta aeronave, el único cuatrimotor de largo recorrido de Cubana de Aviación, que se utiliza para operaciones especiales como el traslado de altos funcionarios y que vuela en numerosas ocasiones con el radar apagado.

Aquel lunes, una fuente conocedora reveló a 14ymedio que iba “lleno de militares” y suponía que “se van a quedar allá”. La misma persona contó que el vuelo se dirigía a recoger los cuerpos de los 32 agentes de la Isla fallecidos la noche del 3 de enero, pero esto no se concretó.

Un día después de un viaje que tuvo lugar el 7 de enero no mostrado en el radar, el Ilyushin partió de nuevo a Caracas, pero no llegó a aterrizar. Tal y como se podía observar en páginas de localización de vuelos, la aeronave voló en círculos durante varios minutos en horas de la mañana frente a las costas colombianas, probablemente a la espera de permiso para aterrizar, y después dio media vuelta, pero hacia el oriente de la Isla. Había salido de La Habana, aunque en el rastreo satelital no figuraba el aeropuerto.

Según publicó ese 8 de enero el medio venezolano La Patilla, un dron de reconocimiento estadounidense había estado sobrevolando la misma zona donde el avión cubano decidió cambiar de rumbo, lo cual incitó a pensar que esa era la causa del regreso frustrado del IL-96. Un especialista explicó a 14ymedio que fue debido a que Colombia le negó el permiso para pasar por su espacio aéreo y “es un avión antiguo, sin los sistemas modernos requeridos para pasar por Curazao”, que es la ruta más corta. Sin embargo, ha seguido sobrevolando el país sudamericano sin problema en sus siguientes viajes.

El 9 de enero, la aeronave volvió a Caracas, y de nuevo el 13. Un extraño paréntesis suponen los viajes realizados el 14 y 16 de enero, según acredita este diario en la página Flightradar24, pues se realizaron no a Venezuela sino al oriente de la Isla. Desde allí, la tarde del miércoles 14, fue que llegaron los heridos a la capital cubana. Los restos de los fallecidos, por su parte, llegaron a la Isla en un pequeño ATR.

Desde entonces, el IL-96 ha realizado otros tres viajes de ida y vuelta a la capital venezolana –el 17, el 19 y este 20 de enero–, es decir, seis en total en dos semanas, sin que las autoridades hayan mencionado nada sobre el regreso de trabajadores de la Isla. Al contrario: la consigna del Gobierno ante los testimonios multiplicados en redes sociales acerca de deserciones y acuartelamientos ha sido transmitir tranquilidad a través de sus medios de comunicación.

La visita del director de la CIA, John Ratcliffe, el pasado jueves a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también ha desatado todo tipo de rumores sobre el destino de las fuerzas militares cubanas desplegadas en Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. ¿Forma parte de las negociaciones con el Gobierno de Rodríguez que EE UU supervise la salida inmediata de los efectivos de la Isla destinados a labores de seguridad e inteligencia? El influencer colombiano Fabián Dicosta asevera, con fuente en venezolanos conocedores, que así es.

Lo estará supervisando, dice el comunicador, el Comando Sur de EE UU, que se encuentra desplegado en el Caribe, en principio monitoreando la presencia de petroleros sancionados.

Precisamente con el jefe del Comando, Evan L. Pettus, se ha reunido este mismo martes el jefe de misión de la Embajada de EE UU en La Habana, Mike Hammer, según informa una publicación oficial en redes, “para hablar sobre la situación en Cuba y el Caribe”.