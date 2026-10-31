Condenados en Florida seis traficantes que cobraban hasta 40.000 dólares a migrantes cubanos

Recepción de la empresa Asesoría y Servicios Migratorios LLC ligada al tráfico de personas y manejada por cubanos.

La red utilizaba documentos falsos, vuelos privados y solicitudes fraudulentas de asilo para introducir a sus clientes en EE UU y blanqueó más de 22 millones de dólares

La Habana/Seis integrantes de una red que cobraba hasta 40.000 dólares por trasladar ilegalmente a migrantes cubanos a Estados Unidos fueron condenados este jueves a penas de entre dos y cuatro años de prisión por un tribunal federal de Florida. La organización, cuyos miembros también cometieron fraude en solicitudes de asilo, blanqueó más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.

La pena más alta, cuatro años de cárcel, recayó sobre Liannys Yaiselys Vega Pérez, de 27 años, encargada de una empresa de servicios migratorios que presentó cientos de solicitudes fraudulentas de asilo. Layra Libertad Treto Santos, de 30 años, recibió 30 meses, mientras que Miguel Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona Marrero, Walbis Pozo Dutel y Emanuel Martínez González fueron sentenciados a dos años cada uno. Los seis se habían declarado culpables.

El tribunal también ordenó el decomiso de 2,9 millones de dólares a Escalona Marrero, 150.000 dólares a Martínez Vasconcelos y 95.000 dólares a Treto Santos.

El tribunal también ordenó el decomiso de 2,9 millones de dólares a Escalona Marrero, 150.000 dólares a Martínez Vasconcelos y 95.000 dólares a Treto Santos

La red reclutaba clientes a través de las redes sociales y ofrecía vuelos, permisos de viaje y trámites migratorios. Algunos cubanos ingresaban por la frontera con México, mientras que otros utilizaban autorizaciones del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (Esta, por sus siglas en inglés) obtenidas con información falsa. En ocasiones, los traficantes alquilaban aviones privados para transportar a grupos de migrantes.

Según las autoridades, la organización hacía pasar a solicitantes cubanos por viajeros europeos y declaraba falsamente que no habían estado en Cuba desde 2011. Una vez en Estados Unidos, muchos acudían a la empresa Asesoría y Servicios Migratorios, con sede en Tampa, para presentar solicitudes de asilo basadas en historias inventadas.

Algunos clientes no podían revisar sus solicitudes antes de que fueran enviadas ni acceder a sus propias cuentas en los servicios migratorios estadounidenses. Vega Pérez, que no era abogada ni representante acreditada, admitió haber dirigido a empleados que preparaban documentos fraudulentos.

Entre los casos examinados por los investigadores figura el de una menor cubana cuyo viaje fue organizado desde La Habana hasta Miami, pasando por Gran Caimán. Los registros indican que llegó al aeropuerto internacional de Miami en octubre de 2023, después de que su autorización Esta fraudulenta hubiera sido cancelada, y recibió un permiso de entrada al país.

Una mujer declaró ante investigadores federales que Frandy Aragón Díaz, otro de los acusados, le cobró 40.000 dólares por el traslado. La víctima trabajó para saldar la deuda mientras vivía con él en Tampa y, durante una llamada supervisada por las autoridades, el hombre exigió el pago y amenazó a su familia, según consta en una denuncia judicial cuyo contenido dio a conocer el Miami Herald. Aragón Díaz sigue prófugo.

La organización fue desmantelada en septiembre de 2025, cuando las autoridades estadounidenses identificaron a doce implicados

La organización fue desmantelada en septiembre de 2025, cuando las autoridades estadounidenses identificaron a doce implicados. Las pesquisas establecieron que había comenzado a operar en enero de 2021 y continuó realizando traslados hasta junio de 2025. Sus integrantes utilizaron empresas de fachada, cuentas bancarias y aplicaciones de pago para mover el dinero obtenido de los migrantes.

De los otros implicados en la organización, Lázaro Alain Cabrera Rodríguez, declarado culpable en septiembre por utilizar una agencia de viajes como tapadera y presentar al menos 600 solicitudes falsas de Esta, todavía espera sentencia. En la misma situación se encuentran Yuniel Lima Santos y Gisleivy Peralta Consuegra, mientras que Marianny Lucía López Torres y Frandy Aragón Díaz permanecen prófugos.

Lima Santos se había declarado culpable en agosto de tráfico de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero. El cubano admitió haber trasladado a mujeres que terminaron trabajando en clubes de estriptis para saldar las deudas contraídas por sus viajes.

La justicia estadounidense ha procesado otras redes de tráfico de migrantes vinculadas con cubanos. En marzo, un jurado declaró culpable a Víctor Rafael Arcia Albeja, integrante de una organización que retenía y golpeaba a migrantes de la Isla para exigir hasta 15.000 dólares a sus familiares. En julio, Juan Manuel Sifontes Sinales fue sentenciado a 18 meses de prisión por transportar ilegalmente a 25 migrantes de distintas nacionalidades. El cubano será deportado después de cumplir su condena.