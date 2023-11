El oficialismo dejará jugar en Cuba a dos ajedrecistas exiliados si abandonan Estados Unidos

La Federación Cubana de Ajedrez se mantiene inflexible sobre las condiciones que impuso el pasado octubre a los jugadores emigrados que quieran participar en el campeonato nacional de la Isla. El organismo valorará dos excepciones: Leinier Domínguez y Yuniesky Quesada, pero solamente si acceden a abandonar la Federación de EE UU, mientras que descarta definitivamente la inclusión de Lázaro Bruzón por "irrespetuoso".

En cualquiera de los casos, la participación de los tres mejores ajedrecistas cubanos en activo en el certamen nacional, que se celebrará en 2024, es improbable. Domínguez no solo es el segundo mejor trebejista de EE UU –un puesto recién ganado en el torneo nacional de ese país– sino que ha logrado una posición notable a nivel internacional (es el decimotercer mejor ajedrecista del mundo), que no abandonará para volver a jugar con la restrictiva Federación Cubana.

Con éxito similar, sin bien en posiciones de mucho menor calibre, juegan Quesada y Bruzón. En adición al carácter rígido de las condiciones, el tono autoritario en que se expresó el comisionado nacional de Ajedrez, Carlos Rivero, en una entrevista relámpago que concedió a Granma, no dejaba dudas: podrán volver quienes "se ganan el derecho".

Domínguez y Quesada son elegibles porque "emigraron con pasaporte ordinario" y se les concederá –si lo solicitan– "volver a afiliarse", siempre que renuncien a "representar a otras banderas". "Pero a Bruzón, quien ha sido irrespetuoso con la Federación y el Inder, no creemos que le interese hacerlo", zanjó Rivero.

De los resultados del campeonato nacional dependerá que los emigrados puedan usar la bandera cubana en los Juegos del Futuro de Kazán 2024 –un evento deportivo con el que Vladímir Putin aspira a reinsertar a Rusia en el panorama deportivo, pese a la oposición del Comité Olímpico Internacional– y otras competiciones internacionales.

Rivero admitió que ha tenido "intercambios con algunos ajedrecistas" emigrados, sin dar nombres o aclarar si Domínguez o Quesada se han interesado en la propuesta de la Federación Cubana. Tampoco aclaró si el organismo ha contactado, por su parte, a quienes considera elegibles para el certamen.

Desde el anuncio de la medida, que abría las puertas del torneo a cualquier emigrado –siempre que cumpla con las imposiciones citadas–, ninguno de los ajedrecistas ha declarado públicamente su interés en volver. Solamente Bruzón ha aludido a la medida, que no dudó en criticar en sus redes sociales, dejando claro que no estaba interesado en participar.

"¿Qué es tener una 'actitud irrespetuosa'?", cuestionó entonces Bruzón. "¿Es decir que el pueblo cubano está en la peor situación, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza a nadie para vivir, que la mayoría de los jóvenes y todo el mundo está en proceso de irse o ya se ha ido?".

El gran maestro subrayó que los dirigentes "tienen al pueblo cubano hundido en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema". "¿Qué adjetivos les ponemos a esa gente? ¿Eso es faltar el respeto? ¿Decir la verdad? Faltar el respeto es lo que hacen ellos, que es reírse del pueblo cubano, es seguir dando muela y alimentando falsas esperanzas que nunca llegan", añadió.

Después de la ola de represión desatada por el régimen tras las protestas del 11 de julio de 2021, Bruzón declaró que le costaba "mantener un criterio racional ante tanta injusticia". "No conozco a esas personas (los manifestantes), pero sí sé que nadie debería ir preso o ser desterrado por pensar diferente. Tanto crimen no puede ser eterno", dijo.

En 2020, cuando el gran maestro pidió oficialmente a la Federación su "traslado" para representar a EE UU –donde Domínguez ya jugaba desde 2017–, la institución publicó un comunicado denostando a Bruzón, alegando que se prestaba para el "flagelo del robo y la comercialización de atletas" por parte de "los países más ricos", como EE UU. La Federación lamentaba "tales desmanes" y prometía que la ausencia de Bruzón no sería óbice para mantener el "prestigio de la patria".

