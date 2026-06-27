El Gobierno insiste en homenajear a los dirigentes que han monopolizado el poder durante más de seis décadas.

El Buró Político considera que “este territorio muestra resultados en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social”

Madrid/El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordó otorgar a Pinar del Río la sede del acto central nacional por el 26 de julio, “en medio de un escenario complejo”, según un comunicado publicado este sábado por Granma.

Mientras Cuba vive la peor crisis económica de las últimas décadas y la población expresa un malestar social que aflora cada vez con más frecuencia en protestas espontáneas, el Gobierno vuelve a destinar tiempo y recursos a la celebración de su principal efeméride política. Ha llegado el momento de homenajear el aniversario del asalto al cuartel Moncada, y para ello no se escatiman recursos.

Las razones esgrimidas por el Partido para la elección de la sede, fieles a su retórica triunfalista, dibujan una provincia modélica y pasan por alto los problemas que ha vivido Pinar del Río durante este año. No se mencionan los apagones diarios, que en algunos municipios superan las 20 horas; ni los alarmantes casos de hepatitis reportados en los últimos meses, ni las más de 40.000 familias que llevan esperando soluciones habitacionales desde hace años, algunas desde hace más de tres décadas.

“En los últimos años este territorio muestra resultados en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social”, afirma el medio oficialista, que también destaca los “impactos en los ingresos en divisas por exportaciones”, algo especialmente relevante en un país con escasez de liquidez. La provincia continúa liderando la producción nacional de tabaco –uno de los principales renglones exportables de Cuba– y mantiene la exportación de langostas, a pesar de la caída de la producción en los últimos años.

Fieles a su retórica triunfalista, dibujan una provincia modélica y pasan por alto los problemas que ha vivido Pinar del Río durante este año

En consonancia con el tono aperturista de las recientes reformas económicas, el comunicado también celebra que las producciones del Ministerio de la Industria Alimentaria “despliegan nuevos encadenamientos con las formas de gestión no estatal”, una fórmula impensable en el discurso oficial de hace apenas unos años.

El Partido elogia a la provincia en la esfera social, con una baja mortalidad infantil –4,4 por cada mil nacidos vivos–, también la “adecuada cobertura” de consultorios y médicos de la familia, y el “gran esfuerzo” en la educación, “fundamentalmente en el completamiento del personal docente” –un problema grave que enfrenta el país: la dificultad para retener trabajadores en el sector educativo debido a los bajos salarios del sistema estatal–.

El comunicado también reconoce a Pinar del Río por el turismo de naturaleza, otro de los sectores más golpeados este año. Como otro logro, señala que la provincia “tiene establecido un sistema de trabajo que ha permitido un mayor vínculo de las estructuras del Partido y el Gobierno con las comunidades, especialmente aquellas en mayor situación de vulnerabilidad”.

El Buró Político otorgó además la condición de “destacada” a las provincias de Matanzas y Villa Clara. “Ambos territorios presentan avances en la circulación mercantil minorista, los renglones exportables, los ingresos en divisas por exportaciones y los ingresos cedidos”. Aunque el propio comunicado reconoce que los resultados de la producción de alimentos siguen siendo insuficientes.

Una vez más, los ciudadanos están obligados a celebrar las glorias de un Estado que no eligió y que está llevando el país al naufragio

De estas provincias, elogian las alternativas ante la falta de transporte mediante la movilidad eléctrica, y la atención a sectores priorizados como salud, educación y turismo. En Matanzas, donde se encuentra Varadero, la crisis del turismo ha dejado a cientos de trabajadores en situación de interrupción o reubicación forzosa.

Guantánamo y Sancti Spíritus recibieron, por su parte, un reconocimiento especial por continuar impulsando los programas priorizados “en medio de las complejidades del contexto actual”.

El propio comunicado admite que las provincias mencionadas “afrontan situaciones similares al resto del país”, pero que en la valoración se tuvo en cuenta “la estabilidad del trabajo de los últimos años” y el “avance de la búsqueda de soluciones” frente a la “agresión multidimensional” que enfrenta Cuba.

El Buró Político reconoció y felicitó también al resto de las provincias del país –toda Cuba– por su “firme demostración de resistencia y unidad”, y pone como ejemplos el homenaje a los 32 cubanos caídos durante la captura de Nicolás Maduro, la celebración del 1 de Mayo –cuya participación fue obligatoria– y la campaña “Mi Firma por la Patria”, durante la cual fueron reportadas varias denuncias de coacción para la recogida de firmas.

El llamado del Partido plantea la celebración en homenaje al centenario de Fidel Castro, a Raúl Castro y a “los jóvenes de aquella generación que, como Ramiro [Valdés], constituyen inspiración y ejemplo”.

Así, el Gobierno insiste en homenajear a los dirigentes que han monopolizado el poder durante más de seis décadas, pero la ciudadanía recibe estas ceremonias con indiferencia, cansancio o rechazo directo. Pocos en la población cubana siguen creyendo que estos nombres sean “inspiración y ejemplo”. Una vez más, los ciudadanos están obligados a celebrar las glorias de un Estado que no eligió y que está llevando el país al naufragio.