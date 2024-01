Pese a la inminente aprobación de su vacuna contra el covid, México compra más dosis de Abdala

Pese a la desconfianza de la población por no contar con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México compró otras 2,851,200 vacunas cubanas de Abdala. La llegada de estos fármacos se dio este sábado, un día después de que se anunciara la inminente aprobación de Patria, el biológico que al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le costó 973 millones de pesos (56.700.245 de dólares) para su elaboración.

La Secretaria de Salud mexicana precisó que las dosis cubanas son para "reforzar la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2023-2024", que inició el pasado 16 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2024. En el esquema de vacunación contra el covid, además, se utiliza el fármaco ruso Sputnik.

López Obrador insiste en seguir apoyando a la Isla con la compra de una vacuna que ha sido rechazada por la población mexicana. Lo hace, además ante la aprobación por unanimidad de la opción Patria, que recibió del Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para uso de emergencia en la población adulta y se perfila para obtener su registro sanitario por el regulador para producir las primeras 4.000.000 de dosis de este biológico contra el covid.

El Consejo de Moléculas de la Cofepris advirtió de que será necesario precisar que Patria no debe administrarse a pacientes con enfermedades graves, como pudiera ser diabetes, hipertensión o inmunodeficiencia, al presentar riesgos.

El presidente mexicano pregona la existencia de fármacos gratuitos contra el virus del coronavirus. "Hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, o sea, la rusa y la cubana, las que no quieren porque nos pueden inyectar el comunismo", ironizó el pasado 16 de enero.

Sin embargo, los expertos han cuestionado a López Obrador por promover fármacos que no son útiles para las variantes actuales de covid-19. "Las vacunas se tienen que ir actualizando", advirtió el epidemiólogo Francisco Moreno al diario El Financiero. "Por qué poner una vacuna para una variante que ya cambió". Recordó que México está en el quinto lugar con más muertes por coronavirus en la clasificación mundial y en primer lugar en fallecimientos de personal de la salud.

La última semana de diciembre, la población abarrotó las farmacias en busca de la vacuna Comirnaty de Pfizer, que junto con la Spikevax (Monovalente XBB 1.5) de Moderna, fue aprobada por la Cofepris para su venta en México.

"A mi edad (78 años) es preferible un medicamento certificado que estar probando con Abdala o Sputnik, que son las que el Gobierno está poniendo", gratis en los hospitales y centros de salud públicos, comentó a 14ymedio Raúl Noé Dorantes.

El Gobierno de México resguardó bajo el argumento de un tema de seguridad nacional toda la información sobre la vacuna cubana Abdala. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, dio a conocer la última semana de diciembre que 3,8 millones de dosis contra el covid-19 habían sido suministradas, sin embargo, estás contemplaban también las de Pfizer que se inyectan a menores de cinco años.

De los 9.000.000 de vacunas Abdala compradas por México a Cuba en septiembre de 2022, solo se usaron 114.000 hasta junio de 2023, según datos contenidos en el V Informe de Gobierno 2022-2023 de López Obrador.

La desconfianza por la dosis cubana llevó a políticos afiliados al partido gobernante de Morena a buscar otras alternativas. El ex procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, aceptó que había cubierto su cuadro de vacunación con la Pfizer. "Pienso continuar con el esquema de ese laboratorio. Fue la primera que me apliqué y busqué aplicarse los dos refuerzos del mismo del mismo proveedor", declaró al diario AM.

En tanto, el presidente municipal de Cajeme (estado de Sonora), Javier Lamarque, fue captado en una sucursal de la cadena de farmacias Walgreens, donde con cita previa se ofrecen los fármacos bivalentes de Pfizer y Moderna contra el coronavirus con un costo de 100 dólares. El morenista viajó aun cuando en la presidencia municipal hay instalado un módulo de vacunación con dosis cubanas desde el 31 de octubre.

Algunos elementos del Ejército también fueron de los beneficiados entre las 30.000 personas a quienes inyectaron la dosis bivalente de Pfizer en el estado de Coahuila.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.