La desmedida influencia diplomática cubana se desmorona por la presión de EE UU

El canciller, Bruno Rodríguez, y el presidente, Miguel Díaz-Canel, en una reunión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El peso internacional que durante décadas tuvo la Isla está hoy en declive

La Habana/Lejos parecen ir quedando los tiempos en los que el despliegue diplomático de la Cuba castrista labraba sus frutos. El peso internacional que durante décadas tuvo la Isla está hoy en declive debido a la presión estadounidense, según expone un análisis publicado este miércoles por EFE.

La agencia española hace un recuento de los países que en las últimas semanas, o bien han roto de facto sus relaciones con la Isla o bien las han enfriado. Así, por ejemplo, Ecuador, que el pasado 4 de marzo declaró persona non grata a todos los miembros de la legación cubana en Quito y les dio 48 horas para salir del país, o Costa Rica, que la semana pasada cerró su embajada en La Habana, en protesta por la represión del régimen.

Además, Honduras, Guatemala y Jamaica han cancelado sus acuerdos de servicios médicos con la Isla, tras la intensa campaña en contra de EE UU, que, al igual que otras organizaciones internacionales, califica estas misiones como “trabajo forzado”.

El momento en el que comenzó a “declinar la estrella diplomática cubana” lo marca, para EFE, la última votación de la resolución contra las sanciones de EE UU en la ONU

Son los últimos tres países de una lista que crece rápidamente desde la llegada de Donald Trump a su segunda presidencia, luego de que Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago suspendieran también la cooperación médica con Cuba o modificaran sus términos.

El momento en el que comenzó a “declinar la estrella diplomática cubana” lo marca, para EFE, la última votación de la resolución contra las sanciones de EE UU a la Isla en la Asamblea General de Naciones Unidas, en octubre pasado,

cuando el régimen cubano, aunque volvió a ganar, obtuvo su peor resultado. Fue la ocasión con más votos negativos en 33 años y por primera vez se rompió el consenso latinoamericano, con Argentina y Paraguay votando en contra, y Ecuador y Costa Rica optando por la abstención.

La excepción en este panorama es México, con la línea de ayuda humanitaria abierta por su presidenta, Claudia Sheinbaum, si bien desde que Trump amenazó con aranceles a los países que enviaran petróleo a la Isla, no lo ha vuelto a hacer.

La región ha virado a la derecha y es “más conservadora que unos años antes”, cuando proliferaban líderes de izquierdas en América Latina

El otro gran referente de la izquierda en el continente, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dice la agencia española, ha moderado mucho su apoyo verbal a Cuba en el presente mandato, aunque recientemente aprobó el envío de 20.000 toneladas de arroz y medicamentos.

Para ilustrar su análisis, EFE entrevista al historiador Andrés Pertierra, especializado en política exterior cubana y candidato a doctor por la Universidad de Wisconsin-Madison (EE UU), quien declara que “la crisis va más allá que la coyuntura actual de la política agresiva de Trump en temas de política exterior”.

De un lado, apunta, la región ha virado a la derecha y es “más conservadora que unos años antes”, cuando proliferaban líderes de izquierdas en América Latina, de Hugo Chávez en Venezuela a Rafael Correa en Ecuador, pasando por Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay, y los Kirchner en Argentina. Incluso el Lula actual no es el de sus primeros mandatos.

“Esto hace que cualquier Gobierno que reta a Trump queda más aislado y vulnerable a represalias que antes”, explica. Luego está el “papel cambiante” de Cuba en la región, que ha pasado de “modelo concreto” en “redistribución de riqueza” para ciertas izquierdas continentales a ser un mero “símbolo aspiracional” para algunos líderes, pero con un creciente significante controvertido.

El panorama es radicalmente distinto a lo que sucedió durante décadas: que Cuba tuvo un peso internacional muy por encima de lo que su economía o población ameritaban

Aunque Cuba sigue siendo un símbolo político importante para una parte importante de la izquierda, prosigue el historiador, “las coaliciones centro-izquierda que suelen llegar al poder en la región no pueden abrazar y apoyar Cuba de la misma forma que antes”. Pertierra también destaca que “Trump ha aumentado los costos de forma significativa” de apoyar a Cuba. Esto, argumenta Pertierra, se ha visto con Lula, Sheinbaum y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Y estima: “No es el caso que estén a gusto con lo que está pasando, pero por una variedad de razones no ha valido la pena hacer cara a Trump sobre este tema. Quizás –o probablemente– veríamos mayor apoyo a nivel estatal si fuera casi cualquier otro presidente estadounidense".

El panorama es, en cualquier caso, radicalmente distinto a lo que sucedió durante décadas: que Cuba tuvo un peso internacional muy por encima de lo que su economía o población ameritaban. Esto fue denunciado, precisamente, hace cuatro años por Archivo Cuba.

En un detallado informe publicado en junio de 2022, la organización lamentaba la “sobredimensionada influencia de Cuba” mientras dentro del país la gente sufría escasez de alimentos y servicios básicos y las infraestructuras se venían abajo, y que ese despliegue diplomático era una de las razones de que el régimen cubano haya gozado no solo de “impunidad histórica” a pesar del abuso sistemático de los derechos humanos, sino de que cuente con numerosos defensores alrededor del mundo y que haya logrado boicotear la Cumbre de las Américas “gracias a sus cómplices”.