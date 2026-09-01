Expedia gana la demanda presentada por dos cubanoamericanos por "traficar" con propiedades confiscadas

Madrid/Un jurado de Miami dio este lunes una nueva victoria judicial a la agencia de viajes estadounidense Expedia Group. El tribunal concluyó que los cubanoestadounidenses que demandaron a la empresa por explotar propiedades confiscadas a sus familiares por el régimen cubano después de 1959 no han podido demostrar que sean suyas.

Los demandantes afirmaban que Expedia se había lucrado al facilitar reservas en cinco hoteles que estaban en terrenos que pertenecieron a sus familiares antes del triunfo de la Revolución. El jurado determinó, sin embargo, que carecen de pruebas que determinen esa titularidad, por lo que ni siquiera se entró a cuestionar una de las principales líneas de defensa de la compañía, que alegaba haber hecho esos negocios de manera completamente legal, amparada por las licencias de viaje emitidas durante el mandato de Barack Obama.

“Estos acusados usaron estas propiedades en alianza con los socios comunistas cubanos”, dijo Andres Rivero, el abogado de los demandantes, citado por The New York Times. El letrado de Expedia, David Shank, alegó por su parte que el caso no giraba sobre la opinión que se pudiera tener respecto a la política que se siga respecto a Cuba, por muy desagradable que resultara a uno.

El letrado de Expedia, David Shank, alegó por su parte que el caso no giraba sobre la opinión que se pudiera tener respecto a la política que se siga respecto a Cuba, por muy desagradable que resultara a uno

La defensa de Expedia alegaba que la empresa no sabía de quién eran los terrenos en los que estaban ubicados esos hoteles y que, de hecho, cesó las operaciones cuando tuvo conocimiento de que las familias denunciantes –Echevarría y Mata– los reclamaban. Además, Expedia dejó de operar en Cuba cuando Donald Trump revirtió la política de Obama en este sentido.

“Estamos satisfechos con la decisión del jurado, que afirma la postura que hemos mantenido todo el tiempo”, dijo un portavoz de la empresa, que obtiene así una segunda victoria en un caso con base en la Ley Helms-Burton. En 2025, Expedia fue condenada a pagar una indemnización de 29,8 millones de dólares por un proceso similar, pero un juez anuló meses después la decisión al creer que no estaba probado que la empresa fuera consciente ni responsable de las acciones de la filial que gestionaba las reservas. El caso está ahora en proceso de apelación.

Una de los demandantes, Maricela Mata, de 66 años, trató de demostrar ser heredera de los terrenos a través de unos documentos “descoloridos” que indicaban que el terreno en el que se levantó el hotel San Carlos de Cienfuegos, construido en 1928, era de su abuelo, Antonio. El abogado de Expedia, sin embargo, argumentó que los papeles eran un registro mercantil y no un título de propiedad, por lo que había dudas de “a quién le pertenecía el terreno”.

El otro demandante, Mario Echevarria, de 91 años –y que pedía 10 millones de dólares–, sostiene que su familia era propietaria de Cayo Coco, pero no pudo documentarlo.“¿De quién es? No tengo ni idea. Eso lo deciden ustedes”, dijo el abogado de Expedia al jurado.

The New York Times consultó con Paolo Spadoni, economista en la Universidad de Augusta, en Georgia, y experto en turismo cubano, que advirtió de las dificultades en este tipo de demandas. “La victoria de Expedia resalta los obstáculos considerables a los que los cubanoestadounidenses siguen enfrentándose al presentar reclamaciones que involucran bienes expropiados hace décadas”, señaló. La mayor problemáticas está precisamente en poder establecer “que poseen derechos de propiedad legalmente reconocibles sobre los bienes en cuestión”.

John Kavulich, experto del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dijo también al medio que hechos como este no deben desanimar a las personas que aspiran a reclamar en base a la Ley Helms-Burton. A pesar de que los reveses han sido frecuentes, en los últimos meses ha habido decisiones judiciales que permiten mantener la esperanza en algunos herederos, entre ellos el de Havana Docks Corporation contra cuatro grandes compañías de cruceros. En mayo, el Tribunal Supremo de EE UU falló a favor de la empresa cubana Havana Docks y permitió la reactivación de su reclamación contra Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC por el uso entre 2016 y 2019 de las terminales del puerto de La Habana, confiscadas por el Gobierno cubano en 1960.

John Kavulich, experto del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dijo también al medio que hechos como este no deben desanimar a las personas que aspiran a reclamar en base a la Ley Helms-Burton

Un mes después, el Alto Tribunal también determinó que se puede demandar a empresas estatales cubanas mediante la Ley Helms Burton, ya que consideran que esta exime de inmunidad al Estado. La decisión afectaba a la causa de ExxonMobil, que reclama más de 1.000 millones de dólares, con intereses, por activos confiscados en 1960, entre ellos una refinería, instalaciones petroleras y más de un centenar de estaciones de servicio.

Según algunas estimaciones, las reclamaciones certificadas en EE UU por confiscaciones ascienden a al menos 6.000 registradas y están valoradas en unos 9.000 millones de dólares, la suma unos 1.900 millones originales a los que se debe añadir un interés del 6% anual.