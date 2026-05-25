El petrolero ruso ‘Universal’ se aleja de Cuba mientras crecen los apagones y las protestas

Con la termoeléctrica Guiteras fuera del sistema, la UNE prevé para esta noche una afectación de 2.147 MW

La Habana/"¡Que venga la policía que yo les voy a decir lo que está pasando en este país de pinga!". La mujer que exclama la mala palabra a plena luz del día este lunes, en el boulevard de San Rafael, en Centro Habana, no es la única. El hartazgo ha sustituido a las buenas maneras en las calles. “No hay agua, no hay luz, no hay nada”, lamenta otro vecino del mismo barrio, que lleva sin corriente eléctrica desde las 3:00 AM.

Las quejas son la expresión ciudadana de los números que refleja cada día en su parte la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), que vuelve a pronosticar, para este lunes, un déficit por encima de los 2.000 megavatios (MW). Para el horario pico de la tarde-noche –cuando se necesita un total de 3.250 MW– solo se prevén disponibles 1.133 MW, es decir, poco más de un tercio de la demanda máxima. La afectación concreta será de 2.147 MW.

El malestar ciudadano ha desembocado en protestas colectivas que se han incrementado en los últimos días. Según videos difundidos en redes sociales, entre las más notorias de la noche de este domingo se registran las manifestaciones que tuvieron lugar en la Calle Monte, en La Habana Vieja. Decenas de personas tocaron cacerolas, cortaron las vías, y quemaron tanques de basura en las calles, además de gritar consignas más allá de las demandas por la escasez. En los videos puede escucharse a los manifestantes reclamar comida y electricidad, pero también gritaban a coro “¡Libertad!”.

Testimonios recogidos por Martí Noticias relatan que los residentes de la zona llevaban 14 horas sin luz. "Prácticamente es diario", declara una vecina. "A veces aquí hemos llegado a estar 18, 20, 22 horas sin corriente". Los vecinos también lamentan que, debido a los apagones, los motores no pueden bombear agua y algunas zonas quedan sin suministro.

Tras la protesta el servicio eléctrico fue restablecido y en los videos puede verse que, incluso con luz, los vecinos continuaban gritando “¡Libertad!”

Según las declaraciones, tras la protesta el servicio eléctrico fue restablecido. En los videos puede verse que, incluso con luz, los vecinos continuaban gritando “¡Libertad!”.

En este contexto, el petrolero ruso Universal, con una carga estimada de 250.000 barriles de diésel –cuyo primer destino era presumiblemente Cuba y llevaba semanas detenido en el Atlántico– ha aumentado finalmente su velocidad para alejarse cada vez más del Caribe. El especialista Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, confirmó a 14ymedio el cambio de rumbo del buque.

“No es solamente el cambio de ruta, sino también la velocidad. Después de más de treinta días estando en limbo, el Universal ha dado un claro cambio de rumbo (sureste) entrando en el Atlántico Sur, lejos de costas cubanas”, afirmó Piñón, quien aclaró no obstante que el destino final de la embarcación continúa sin aparecer en las plataformas de rastreo. “Su velocidad ha aumentado de 1.3 nudos a 10.5 nudos, lo que indica un determinado destino".

El Universal forma parte de la flota petrolera rusa bajo sanciones por la invasión de Ucrania. La opacidad sobre su destino es habitual en operaciones marítimas de alto riesgo, sobre todo cuando los buques están sujetos a vigilancia, sanciones y restricciones financieras. Aunque el Departamento del Tesoro de EE UU ha extendido hasta el 17 de mayo de 2026 la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso, Cuba quedaba excluida de esa medida.

Después de más de treinta días estando en limbo, el Universal ha dado un claro cambio de rumbo (sureste) entrando en el Atlántico Sur, lejos de costas cubanas

El único envío de petróleo recibido por Cuba tras el último mandado por México, el pasado 9 de enero –más de 80.000 barriles de combustible a bordo del Ocean Mariner– fue el del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que descargó en Matanzas unos 730.000 barriles de crudo a finales de marzo. Ese suministro se agotó pocas semanas después.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el pasado 14 de mayo que el país no tenía “absolutamente nada de fuel, nada de diésel”. Según el ministro, la Isla necesitaría ocho barcos mensuales como el Anatoly Kolodkin para cubrir la demanda mínima de combustibles.

A la falta de crudo se suma el colapso del sistema eléctrico nacional (SEN), castigado con años de deterioro, falta de mantenimiento y escasez de recursos. Esta semana ha arrancado, además, con una nueva salida del sistema de la termoeléctrica Antonio Guiteras –la mayor unidad generadora del país–, la cual se ha averiado reiteradamente en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

De acuerdo con Román Pérez Castañeda, director general de la Guiteras, la unidad necesitará estar desconectada entre tres y cuatro días, contando desde la avería ocurrida en la madrugada de este domingo. El director insistió ante los medios de prensa que aunque en las últimas semanas la planta se ha desconectado en períodos cortos de tiempo, esto no se debe a reparaciones mal ejecutadas, sino que las averías han ocurrido en puntos diferentes.

El director insistió que aunque en las últimas semanas la planta se ha desconectado en períodos cortos de tiempo, esto no se debe a reparaciones mal ejecutadas

A la afectación de la Guiteras, indica el reporte de la UNE, se suman otras incidencias en todo el SEN, como las averías de la termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez, y las unidades 3 y 5 de la Antonio Maceo; además de las desconexiones por mantenimiento de la unidad 5 de la Mariel, la 6 de la Renté, y la 5 de la Nuevitas. La central flotante de Regla, por otra parte, permanece paralizada por falta de combustible.

En medio de esta debacle, la UNE presenta como un logro el aporte eléctrico de los 54 parques solares fotovoltaicos, que llegaron a generar 480 MW como máxima potencia en horario diurno del día de ayer, pese a tener una potencia instalada de 1.200 MW.