La policía política cubana amenaza a Nairobis Schery con ir a prisión si acude a la marcha del 15N

La activista Nairobis Schery Suárez, esposa del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien fue reportada como desaparecida el pasado lunes, contó a 14ymedio que fue detenida al salir de su casa y puesta en libertad en la mañana de este martes bajo amenazas de cárcel para ambos.

Según su testimonio, el hombre que la interrogó le hizo "serias amenazas sobre el 15N" y le advirtió que tanto ella como Cuesta Morúa podrían ir presos si no abandonan el apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio.

Schery Suárez informó a este diario que el día del arresto ella salía de su casa, a las 10:00 am, para visitar a unos familiares, pero en el trayecto la policía paró el auto en el que viajaba cerca de la Villa Panamericana y la bajaron. "Ahí me quitaron mis pertenencias y no me dio tiempo de llamar a mi esposo para avisarle", dijo.

Luego la trasladaron para la unidad policial de Guanabo, donde estuvo aproximadamente ocho horas en una oficina que, según narra, los oficiales llamaban "el teatro". "Sobre las once de la noche me trasladaron a los calabozos hasta las seis de la mañana, que me sacaron a entrevistarme con, supuestamente, uno de los jefes de los policías", explica.

"Luego me trasladaron a mi casa en un carro policía escoltada por una 'mariana', como gustan llamar ellos a las mujeres del Ministerio del Interior que usan para reprimir a las activistas y que también han usado para actos de repudio", agrega Schery Suárez.

Es la segunda vez que la activista es arrestada desde que se anunció la convocatoria a la marcha y a pesar de estas advertencias y amenazas, Nairobis Schery Suárez declaró a este diario que ella mantiene el apoyo a la marcha, convocada para el próximo 15 de noviembre. A finales de septiembre Cuesta Morúa fue igualmente amenazado y la policía política le dijo en los interrogatorios que no iban a permitir la manifestación.

La iniciativa del colectivo Archipiélago ha sumado apoyos en las principales ciudades cubanas, pero la represión contra los activistas y ciudadanos que han firmado las solicitudes dirigidas a los gobiernos provinciales para realizar la marcha ha aumentado en los últimos días. A esto se le suma una dura campaña en los medios oficiales que apunta al descrédito de sus principales organizadores, acusados de "mercenarios", y a la movilización de las fuerzas represivas del Gobierno en vistas a ese día.

________________________

