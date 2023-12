Los 14 rostros que marcaron el año 2023 en Cuba

Si en lugar de elegir rostros, hubiéramos recopilado al final de este 2023 los objetos que nos representan mejor a los cubanos en este año, habríamos incluido en la relación una maleta, unas esposas policiales, una pelota de béisbol, el mazo de algún juez, un teclado, un micrófono y una pintada sobre alguna fachada.

Toda presencia deja rastros y se podría seguir a los protagonistas de estos 12 meses que concluyen también a través de las herramientas, los soportes y las infraestructuras de las que se han valido. Pero esta es la lista de los protagonistas, no de sus cosas. No estamos compilando las herramientas que usaron sino su responsabilidad personal ante ciertos acontecimientos. No es, siquiera, el mural de las víctimas o los victimarios, sino el lienzo de los responsables que dibujaron los trazos de lo que hemos vivido.

Por eso, hemos puesto el foco en la gente que marcó una huella, a veces liviana y hermosa; otras pesada y destructiva. Este tampoco es el glosario del "juicio final", sino una relación de aquellos que impactaron nuestra vida en este año, para bien y para mal. A veces nos ayudaron a construir alas y otras, lamentablemente, fabricaron anclas que hicieron más difícil remontar el vuelo cívico, económico y personal. Pero, amén de sus intenciones, la instantánea que hemos capturado de sus caras y de sus historias, los obliga a compartir espacio.

En estos 14 rostros hay de todo. Los que impulsaron y los que frenaron. Los hay que entraron en la lista por explorar, a manos llenas, la vida, y otros porque se fueron de esta existencia justo a tiempo

Muy probablemente, la mayoría de ellos, de haber sido consultados, se negaría a aparecer en un listado junto a cualquiera de los otros. Pero ser una figura pública es, de alguna manera, dejar de pertenecerse. Los juicios, las valoraciones y las etiquetas son parte de lo que le espera a todo aquel que se ha alejado de la quietud del individuo anónimo y ha cruzado la línea roja para opinar y crear en voz alta. Todos los aquí mencionados son hijos de ese impulso: callar o decir; esconderse o mostrarse; dejar que la historia tome su rumbo o tratar de incidir en ella.

No todos merecen aplausos. No basta con hacer. Hay una ética de mínimos que respetar y, bajo una dictadura, esos puntos son muy claros: no delatarás, no reprimirás la libertad de otro, evitarás actuar como mordaza, tijera o grillete. En estos 14 rostros hay de todo. Los que impulsaron y los que frenaron. Los hay que entraron en la lista por explorar, a manos llenas, la vida, y otros porque se fueron de esta existencia justo a tiempo. Esta no es una esquela pero tampoco un podio con medallas.

Estos que se leen aquí son, simplemente, los nombres de quienes dieron forma a este año, el 2023, que vivimos en el limbo de las indefiniciones políticas y económicas. No hay mejor imagen que la de ellos para contar esta "tierra de nadie" que hemos habitado en estos meses y ponerle cara a los avances y los retrocesos que ha experimentado toda una nación.

Les presentamos la anatomía de este 2023.

1- Alina Bárbara López, la profesora rebelde de Matanzas

2- Michel Torres Corona (Con Filo) y su maestro, Iroel Sánchez

3- Los 'mipymeros' cubanos, la última esperanza económica de un régimen moribundo

4- Ricardo Cabrisas, el gran maquinador del régimen cubano

5- La Asamblea de Cineastas desafía la censura en Cuba

6- Las tribulaciones de Buena Fe en España

7- Los cubanos emigrados con el 'parole'

8- Los que se quedan en Cuba

9- Idalys Ortiz, judoca

10- El Team Asere, sin patria pero con amo

11- Yasmany González Valdés, el "culpable" perfecto para la Seguridad del Estado

12- Rubén Remigio Ferro, cancerbero de "la ley y el orden" en Cuba

13- Bruno Rodríguez, ministro de la Desinformación

14- 'Invasor' se sale del redil



