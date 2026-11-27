Madrid/La ofensiva de las últimas semanas contra la prensa independiente sigue provocando reacciones internacionales, pero el régimen cubano no da señales de ceder en su represión. Este viernes, varios periodistas y activistas han amanecido sitiados por agentes de la Seguridad del Estado, como ya se hace habitual en fechas señaladas.

El activista Leonardo Romero Negrín también fue detenido este viernes y permanece incomunicado y en paradero desconocido. Fue arrestado mientras ayudaba a pintar un mural en la esquina de Colón entre Refugio y Cárcel, en La Habana, para rendir homenaje a los cinco miembros de la hermandad Abakuá que fueron asesinados por intentar rescatar a los ocho estudiantes de medicina, fusilados el 27 de noviembre de 1871.

Romero Negrín fue el único arrestado del grupo que rendía homenaje a la hermandad Abakuá. Según relata a este diario una fuente cercana al activista, a uno de los presentes en el lugar le dijeron que lo soltarían "después del acto político", en alusión a los homenajes del Gobierno a Fidel Castro por el décimo aniversario de su muerte, que incluyen una velada en la escalinata de la Universidad de La Habana, pospuesta ayer por el mal tiempo.

Otra de las afectadas es Camila Acosta, periodista de CubaNet y corresponsal del diario español ABC, quien denunció en redes sociales el operativo que le impide salir de su casa. “Este viernes 27 de noviembre se cumplen seis años de la manifestación de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura”, escribió, y señaló la coincidencia con el décimo aniversario de la muerte de Fidel Castro.

"No hay mejor homenaje al dictador supremo que ejercer la represión"

"No hay mejor homenaje al dictador supremo que ejercer la represión", escribió. “Desde 2020, el régimen recurre a este tipo de hostigamiento para impedirme salir a reportar”.

Otro periodista independiente, Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, también denunció una situación similar en redes: “Me acaba de llamar un tal ‘Darío’, oficial de la Seguridad del Estado, para ‘advertirme’ que no podré salir mañana de casa”.

El pasado martes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) denunció la escalada represiva y alertó sobre la detención arbitraria de al menos tres periodistas, además de actos de vigilancia y restricciones a la libertad de circulación. “La Relatoría ve con preocupación que, en Cuba, la privación de libertad continúa siendo una respuesta frecuente frente al ejercicio del periodismo”, reza el comunicado.

Entre los casos que cita figura el de Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, arrestada el 5 de noviembre por agentes de la Seguridad del Estado. Permaneció nueve horas detenida y fue amenazada con ser procesada por el supuesto delito de "propaganda contra el orden constitucional".

Dos días antes, recuerda el organismo, Camila Acosta fue detenida cerca de su vivienda, tras publicar un video en el que denunciaba que un agente le impedía salir. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también denunció que la periodista fue esposada y que su teléfono le fue devuelto inutilizado. El 2 de noviembre fue detenido además Bonne Gamboa, a quien confiscaron sus equipos, multaron con 3.000 pesos y amenazaron con la cárcel si seguía publicando. Amnistía Internacional exigió el pasado miércoles que cesaran las amenazas y el hostigamiento contra él y que se respete su libertad de circulación.

La Cidh envió además una carta al canciller Bruno Rodríguez Parrilla en la que le concede siete días para responder sobre la situación del periodista encarcelado

El caso más grave que menciona la Relatoría es el de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. El periodista fue apresado el 16 de septiembre y fue trasladado el día 24 a la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey. Lo acusan de "desobediencia" por no haber acudido a una citación policial.

Constantín pasó 15 días en una celda de castigo después de que las autoridades penitenciarias dijeran haber hallado un cuchillo artesanal entre sus pertenencias. El reportero lo niega y asegura que fue colocado para incriminarlo. Esa acusación derivó en una segunda causa penal, por desórdenes y tenencia de instrumentos para agredir en establecimientos penitenciarios. Su pareja, la periodista Alejandra García, tiene prohibido visitarlo en la cárcel durante tres meses por intentar hacerle llegar agua, alimentos y libros fuera del horario de visitas. García también denunció haber recibido amenazas por sus publicaciones sobre el caso.

El comunicado señala que los hechos forman parte de un patrón más amplio: detenciones reiteradas contra las mismas personas, presiones para forzar el exilio y represalias contra familiares. Insiste en que las amenazas, la intimidación y la criminalización de periodistas constituyen “una violación manifiesta de los derechos humanos y de los principios fundamentales del Estado de derecho”. En ese sentido, hace un llamado urgente al Estado cubano para liberar al periodista Constantín, poner fin a las detenciones arbitrarias, informar sobre la situación jurídica de los detenidos y devolver los equipos confiscados.

La Cidh envió además una carta al canciller Bruno Rodríguez Parrilla en la que le concede siete días para responder sobre la situación del periodista encarcelado. El documento está fechado el 25 de noviembre y lo firma la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panszi. El plazo vence el 2 de diciembre.

La misiva solicita al Gobierno cubano observaciones sobre la petición de medidas cautelares a favor de Constantín, presentada en octubre por Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias Defensa CD.

“Las autoridades cubanas deben entender que encarcelar a un periodista no silencia la verdad ni elimina el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre. Por el contrario, agrava la responsabilidad del Estado"

La Comisión pide información detallada sobre la situación jurídica de Constantín, la entidad que monitorea su caso y las decisiones adoptadas. También requiere datos sobre su estado de salud y sus condiciones de detención, incluido el acceso a agua y alimentos, y que se aporten informes médicos que permitan conocer su peso y su grado de hidratación. Asimismo, solicita explicaciones sobre la suspensión por tres meses de las visitas de su pareja, la periodista Alejandra García.

En el mismo sentido, la SIP exigió el pasado martes la "liberación inmediata e incondicional" de Constantín y responsabilizó al Estado cubano por su integridad física y psicológica. Su presidente, Carlos Jornet, afirmó que mantenerlo preso, aislado y con su salud en riesgo "no debe ser normalizado ni quedar sin respuesta".

“Las autoridades cubanas deben entender que encarcelar a un periodista no silencia la verdad ni elimina el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre. Por el contrario, agrava la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional”, explicó Jornet.

La SIP menciona en su comunicado además otras modalidades de represalias. Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, del proyecto El4tico, siguen presos desde febrero, y la Fiscalía pidió para ellos penas de ocho y diez años de prisión, respectivamente, por sus publicaciones audiovisuales. Pese a que los jóvenes llevan más de nueve meses en prisión, el juicio oral, programado para el pasado martes, fue suspendido, algo que el centro de asesoría legal Cubalex calificó como “una forma de tortura mental”.

Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, tuvo que exiliarse en Brasil en septiembre junto a su esposa embarazada, tras ser amenazado con la cárcel.

A los periodistas Yunia Figueredo y Frank Correa los sometieron a interrogatorios, amenazas y restricciones de movilidad. La SIP denuncia que los agentes indagaron sobre una de sus hijas en su centro universitario y que, a otra de 14 años, la amenazaron con impedirle acceder a una cirugía si sus padres no abandonaban su labor informativa.