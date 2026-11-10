Conviasa anuncia su regreso a Cuba pese a la escasez de combustible en los aeropuertos de la Isla

La aerolínea venezolana retomará sus vuelos el 13 de noviembre, con dos frecuencias semanales entre Caracas y La Habana

Madrid/La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció que reanudará el próximo viernes 13 de noviembre sus vuelos entre Caracas y La Habana, pese a la escasez de keroseno en los aeropuertos para repostar los aviones al menos hasta el 1 de diciembre, según los avisos aeronáuticos emitidos por la Empresa Cubana de Navegación Aérea. La compañía prevé operar dos frecuencias semanales, los miércoles y viernes, según informó este lunes el medio especializado Aviacionline.

En tanto Conviasa prepara su regreso a La Habana después de una interrupción de dos semanas, el grupo turístico español Iberostar, propietario de World2Meet (W2M) y propietario del turoperador Newblue, ha cancelado su programación a Varadero desde Portugal por el deterioro de las condiciones operativas en la Isla, que ya le obligaron a abandonar la gestión de todos sus hoteles en la Isla a finales del primer semestre de este año. Ahora ha decidido sustituir Cuba por Isla Margarita, en Venezuela.

El grupo turístico español Iberostar, propietario del turoperador Newblue, ha cancelado su programación a Varadero desde Portugal por el deterioro de las condiciones operativas en la Isla

Será World2Fly, también propiedad de W2M y que suspendió sus vuelos entre Madrid y La Habana en mayo, la encargada de operar desde el 1 de junio de 2027 un chárter semanal entre Lisboa e Isla Margarita, con un Airbus A330 de 355 plazas. Newblue comercializará paquetes vacacionales desde 1.490 euros por persona.

La ruta de Conviasa quedó interrumpida cuando decidió concentrarse en los vuelos nacionales. Medios venezolanos atribuyeron la suspensión a los elevados costos de operación de sus Airbus A340 y la escasa demanda de pasajeros. La conexión con la capital cubana quedó entonces parcialmente cubierta por la también venezolana Rutaca, que opera desde Valencia, estado de Carabobo. La compañía estatal retomará además sus servicios a Ciudad de México el 17 de noviembre, con una frecuencia semanal.

Entre los viajeros interesados en las conexiones con Venezuela están los cubanos que compran mercancías en Isla Margarita para revenderlas en casa. En agosto, numerosos viajeros buscaban información sobre alojamiento, transporte y productos para adquirir en Valencia, especialmente artículos de ferretería y paneles solares. También circulaban ofertas de paquetes de compras desde 720 dólares. No hay datos que permitan establecer cuántos pasajeros de Conviasa utilizan la ruta con ese propósito.

El regreso se produce en plena crisis de combustible para la aviación comercial en Cuba

El regreso se produce en plena crisis de combustible para la aviación comercial en Cuba. Los avisos aeronáuticos, identificados como Notam A3875/26 a A3884/26 y emitidos el 30 de octubre, mantienen la indisponibilidad del queroseno Jet A-1 hasta las 04:00 UTC del 1 de diciembre, una restricción que afecta a diez aeropuertos, entre ellos los de La Habana, Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. El aviso correspondiente al aeropuerto José Martí de La Habana confirma esa fecha.

La medida no implica el cierre de las terminales. Las compañías pueden cargar combustible suficiente para la ida y la vuelta o hacer escalas técnicas en otros países. Conviasa no ha explicado públicamente cómo abastecerá sus vuelos a La Habana. Copa Airlines carga combustible adicional en Panamá para completar ambos trayectos sin repostar en Cuba, como hacen también las aerolíneas estadounidenses que mantienen sus rutas a la Isla. El peso extra obliga a reducir ligeramente la capacidad de pasajeros y prescindir de parte de la carga comercial.

Conviasa ya había modificado sus operaciones por este problema. En febrero, reprogramó sus vuelos entre Caracas, La Habana y Managua del 10 al 19 de ese mes. La propia compañía atribuyó los cambios a un aviso aeronáutico cubano sobre el suministro de combustible y a los nuevos requisitos migratorios de Nicaragua.

Entre las compañías más afectadas figura Air China, que mantiene la ruta Pekín-Madrid-La Habana, pero acumuló cancelaciones en octubre que dejaron varados a decenas de cubanos en España. La aerolínea utiliza Nassau, en Bahamas, para repostar en el trayecto de regreso desde Cuba. Las obras en una pista de ese aeropuerto complicaron las operaciones y obligaron a organizar un vuelo extraordinario para recoger a pasajeros afectados. La Embajada china atribuyó las suspensiones a razones técnicas.

En España, Iberia mantendrá cancelada su conexión directa con La Habana hasta finales de junio de 2027, debido a la caída de la demanda y las dificultades operativas, mientras Air Europa continúa volando desde Madrid, con una escala técnica en Punta Cana, República Dominicana, para cargar combustible en el trayecto de vuelta a España.

Las aerolíneas estadounidenses tampoco han escapado a la crisis, aunque American Airlines y Southwest mantienen conexiones con la Isla. La primera conserva vuelos desde Miami a varias ciudades cubanas, mientras la segunda sigue enlazando Tampa con La Habana. Ambas pueden operar sin depender del abastecimiento en los aeropuertos cubanos.

Delta, en cambio, eliminó en junio su ruta Atlanta-La Habana y redujo a la mitad sus frecuencias desde Miami. Posteriormente, solicitó mantener sin utilizar parte de sus permisos de vuelo durante la temporada de invierno, del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027, alegando que las condiciones del mercado no habían mejorado lo suficiente.

También las principales aerolíneas canadienses, entre ellas Air Canada, WestJet y Air Transat, suspendieron sus operaciones hacia Cuba, mientras otras compañías internacionales han tenido que recurrir a rutas alternativas o reducir sus frecuencias.

La falta de combustible coincide con el desplome del turismo internacional. En septiembre llegaron a Cuba apenas 27.354 turistas, el peor resultado para ese mes desde que existen registros comparables, con excepción de los años de pandemia.