El Gallinero Fest buscó mostrar la diversidad de un género que ha ganado popularidad entre el público cubano.

El primer festival de 'stand-up comedy' de la Isla convierte los apagones, la inflación y la falta de libertad en material escénico

La Habana/"Ahora dicen que van a comenzar a importar agua de EE UU", exclamó el reconocido actor y director escénico Osvaldo Doimeadiós durante su actuación en el Gallinero Fest, primer festival de stand-up comedy en Cuba, que se celebró entre el viernes y el domingo pasados en el Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana.

El humor, esa válvula de escape con la que el cubano se defiende ante la falta de canales libres de opinión, estuvo "picante" durante las tres jornadas. Era inevitable que las mayores carcajadas las provocaran precisamente las desgracias que más hacen sufrir a los espectadores en su vida cotidiana. El público, plenamente identificado con esas situaciones, esta vez terminó llorando de risa.

Los chistes abarcaron la alarmante crisis de abastecimiento de agua, la deteriorada situación energética –desde las patanas turcas hasta las constantes averías de las termoeléctricas–, la ineficiencia de la gestión estatal, la desbocada inflación, los bajísimos salarios, el progresivo encarecimiento de la divisa y la propia imposibilidad de expresarse con libertad.

Doimeadiós, que además estuvo a cargo de la dirección artística del evento, fue uno de los mejor recibidos. Como acostumbra en sus espectáculos, sus temas fueron incisivos, muy bien interpretados y conectaron de inmediato con la gente, con críticas de todo tipo: "Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se está analizando la calidad de la basura", dijo, en alusión a las continuas referencias a la "invención, ingenio y resiliencia" con las que el Gobierno plantea soluciones a los problemas más básicos que castigan a la población.

Vendían latas de cerveza Cristal en las gradas, "como en un partido de las Grandes Ligas", dijo una espectadora. / 14ymedio

Otro de los humoristas sugirió que, para resolver el problema de todos los cubanos, bastaba con pedirle un único deseo al “genio de la lámpara”. "Un único deseo", recalcó, y las risas estallaron. Sin mencionar de qué se trataba, todos parecían reconocer cuál sería la solución que acabaría con la crisis de una vez.

Carlos Gonzalvo Rodríguez, con su personaje del profesor Mentepollo, en un monólogo sobre su viaje a España el mismo día del apagón masivo de abril de 2025, habló de "Pedro Sánchez" con soltura, aunque la descripción no coincidía con el dirigente español: "descarado, mentiroso, barrigón…"; "Si Pedro Sánchez dijo que en el verano no se iba a ir la corriente…". Cuando sus acompañantes le señalaron que se equivocaba de mandatario, Mentepollo respondió que lo hacía porque en España sí se puede hablar mal del Gobierno sin problemas.

El dúo de Telo González y Oscar Bringas, conocidos como Pipe y Papo, dijo que habían "bajado de peso, de dólar, de todas las divisas". Su tema fue el poco poder adquisitivo de los cubanos: "Por mucho que cobre y me mate trabajando, mi salario sigue bajando y moriré siendo pobre", puntualizaron.

También entre los humoristas más aplaudidos estuvo Rigoberto Ferrera, quien ha ganado mucha popularidad en las redes sociales por sus denuncias sobre la acumulación de basura en las calles y el deterioro de los servicios públicos. Su insistencia en estos temas le ha valido el sobrenombre de "el látigo de Comunales".

La mipyme Manteca Cubana ofrecía pan con lechón, tamales o el vaso de caldosa. / 14ymedio

Son solo algunos ejemplos de un evento que fue, en general, bien recibido por el público. No faltó el homenaje a los tres humoristas fallecidos este mes: Juan Karlos El Gordo, Daniel Herrera Electricitio y Orlando Manrufo Mariconchi. "En estos días nuestro gremio ha sufrido la pérdida de estos tres grandes amigos y humoristas y queremos recordarlos como ellos merecen: con un aplauso de aquí hasta el cielo", expresó Doimeadiós.

"Bien organizado, muy divertido y con variadas ofertas gastronómicas", opinó una de las espectadoras. "Mira cómo reparten las cervezas en las gradas, como en un partido de las Grandes Ligas", añadió.

Los precios no eran precisamente asequibles. La cerveza Cristal, marca cubana y principal patrocinadora del evento, costaba 1.200 pesos la lata. Otros sponsors, como la mipyme Manteca Cubana, ofrecían pan con lechón, tamales o el vaso de caldosa, todo a 2.000 pesos. La entrada oficial –adquirida tanto online como presencial– costaba 2.000 CUP, pero quienes intentaron conseguirla de manera informal a través de algunos empleados recibieron ofertas de 3.000.

También se rindió homenaje a los tres humoristas fallecidos este mes: Juan Karlos 'El Gordo', Daniel Herrera 'Electricitio' y Orlando Manrufo 'Mariconchi'. / 14ymedio

El Gallinero Fest buscó mostrar la diversidad de un género que ha ganado popularidad entre el público cubano, sobre todo a través de las presentaciones en vivo y las redes sociales, y pretende convertirse en un espacio permanente de promoción del humor escénico cubano.

Entre los más de 25 artistas invitados figuraron, además de los ya mencionados, Otto Ortiz, El Habanero, Pantera, Chequera, Lindoro Incapaz, Jorge Bacallao, Daniel Quintero, el Dúo Espátula, Yaneza la Tigresa Tóxica, Yaquelín la Pandemia, Visti Cárdenas, Yamira Díaz, Rikimbili, Javier Darío, Miguel Moreno, Capitán Diez, Yuri Cómico , Luis Enrique Carreres, el Grupo Etcétera, Pagola la Paga, Luana de Silva, Mayito el Gladiador y El Negro Pega con To'.

El evento incluyó también humor musical y otras modalidades escénicas. El festival contó además con el auspicio del Centro Promotor del Humor, la Universidad de las Artes (ISA) y la Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, junto a entidades del sector privado como Manteca Cubana –dedicada a servicios gastronómicos–, y la empresa de taxis Evolution SRL.